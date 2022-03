“Në Ukrainë ka mercenarë shqiptarë ”-Xhaçka hedh poshtë pretendimin e Putin: Gënjeshtër e përsëritur pa turp! Po punojmë me aleatët për përfundimit e agresionit rus

Në Ukrainë, po shohim gjithnjë e më shumë mercenarë nga vendet e treta, përfshirë Shqipërinë dhe Kroacinë, militantë nga Kosova dhe madje edhe xhihadistë me përvojë të operacioneve ushtarake në Siri”, kështu u shpreh Putin në bisedën e tij me kancelarin gjerman, Olaf Scholz.





Ministrja e Jashtme, OIta Xhaçka thotë se nuk ka shqiptarë në Ukrainë, ashtu siç pretendon Moska. Me anë të një statusi në rrjetet sociale, Xhaçka shkruan se kjo është një gënjeshtër që Moska e përsërit pa turp.

“Nuk ka mercenarë shqiptarë në Ukrainë! Kjo është një gënjeshtër që Moska vazhdon ta përsërisë pa turp! Thënë kështu, Shqipëria qëndron me Ukrainën dhe do të vazhdojë të punojë me të gjithë aleatët dhe partnerët për të ndihmuar në përfundimin e agresionit të paprovokuar të Rusisë ndaj popullit të Ukrainës. Zoti i bekoftë”, shkruan Xhaçka.

Ministrja e Jashtme, OIta Xhaçka thotë se nuk ka shqiptarë në Ukrainë, ashtu siç pretendon Moska. Me anë të një statusi në rrjetet sociale, Xhaçka shkruan se kjo është një gënjeshtër që Moska e përsërit pa turp.

Shqipëria, shkruan ministrja e Jashtme, qëndron me Ukrainën dhe do të vazhdojë të punojë me të gjithë aleatët dhe partnerët për të ndihmuar në përfundimin e agresionit të paprovokuar të Rusisë ndaj popullit të Ukrainës.

Kujtojmë që ligji shqiptar e ndalon një ushtarak nga Shqipëria të marrë pjesë në një luftë jashtë vendit.