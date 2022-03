Pas mediave ndërkombëtare, Putin mbyll edhe televizionin e fundit rus të lirisë/ ‘Liqeni i Mjellmave’ transmetimi i fundit

Një nga organet e fundit të lajmeve të pavarura në Rusi, “TV Rain”, ka njoftuar se do të ndalojë transmetimin për një afat të pacaktuar, pasi është nën presion për mbulimin e luftës në Ukrainë.

Rregullatori rus i telekomunikacioneve kishte bllokuar tashmë “TV Rain” në fillim të kësaj jave, duke e akuzuar atë për:

Të enjten, media transmetoi shfaqjen e saj të fundit në internet.

The Entire staff of the Russian TV channel “the rain” resigned during a live stream with last words: “no war” and then played “swan lake” ballet video (just like they did on all USSR tv channels when it suddenly collapsed) #Ukriane #UkraineRussiaWar #Russia #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/o4LzUqnWLc

— Ukraine News UK (@UkraineNewsUK) March 4, 2022