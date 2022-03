Ndërsa forcat ruse sulmojnë qytetet në të gjithë Ukrainën, shumë njerëz janë zhvendosur në strehimoret e bombave ose bodrumet e ndërtesave për të qëndruar të sigurt.





Maksym është strehuar me familjen e tij dhe me një grup të huajsh teksa i bie pianos. Ai tregon për Radio 5 Live se si ka luajtur muzikë për të relaksuar për veten dhe ata që strehohen me të. Ai performon melodi të këndshme ndërsa refugjatët kalojnë kufirin, duke ikur nga pushtimi rus.