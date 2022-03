VIDEO/ Përplasjet me grushta të tifozëve në volejboll, reagon Tirana: Skënderbeu nxit dhunën

Finalja e Ligës “Gjergj Kastrioti” në volejboll për femra mes Tiranës dhe Skënderbeut u njollos nga aktet vandale, teksa tifozët kryeqytetas “Fanatics” sulmuan grupimin korçar “Ujqërit e Dëborës”, duke e kthyer sallën “Feti Borova” në arenë të një përleshjeje masive.





Ngjarje të rënda dhe të shëmtuara që kaluan në plan të dytë një ndeshje shumë të bukur, me Skënderbeun që fitoi me meritë trofeun. Pas asaj që ndodhi në Parkun Olimpik, replikat kanë vijuar tashmë në rrjetet sociale. Me anë të një postimi në faqen e saj zyrtare, Tirana distancohet nga dhuna, por akuzon Skënderbeun për provokime.

“KS Tirana distancohet nga incidentet e ndodhura përpara fillimit të takimit, në një organizim perfekt nga të dyja federatat u zhvillua një ndeshje mjaft emocionuese, e cila u fitua me meritë nga vajzat e Skënderbeut.

Por KS Tirana dënon ashpër reagimet në faqen zyrtare të klubit të Skënderbeut në etiketimet për skuadrën tonë me një fjalor që nxit dhunë dhe provokime të turpshme, që nuk gjejnë vend në lojën e bukur të volejbollit”, shkruan klubi i Tiranës, duke e shoqëruar deklaratën me një foto nga postimi i Skënderbeut, të cilin paraqesim në faksimile.

FEDERATA- Ndërkohë, dje ka reaguar gjithashtu edhe Federata Shqiptare e Volejbollit, e cila u ka bërë thirrje klubeve dhe veçanërisht Skënderbeut që të distancohen nga dhuna dhe gjuha ofenduese.

“FSHV shpreh keqardhjen e saj për ngjarjen e papëlqyer përpara fillimit të ndeshjes Tirana-Skënderbeu.

Duhej të ishte një ndeshje e zhvilluar në frymë miqësore, që do të përcillte mesazhe paqeje e kulture, por disa huliganë tentuan ta prishnin festën që ky eveniment historik po përcillte në të dyja anët e kufirit, një veprimtari e përbashkët midis dy federatave, të Shqipërisë dhe Kosovës. Volejbolli në vetë strukturën e lojës është një sport paqësor dhe ngjarje të kësaj natyre lënë shije të hidhur, kur shikon të përfshihen në to edhe të afërm stafesh apo familjarë pranë tyre.

Me keqardhje konstatojmë se këto javët e fundit, ky fenomen po bëhet shqetësues, ndaj u bëjmë thirrje të gjitha ekipeve pjesëmarrëse në këtë periudhë të sezonit, pasi kemi hyrë në fazën e nxehtë dhe emocionet janë akoma e më të mëdha.

Duke përgëzuar reagimin e klubit Tirana, që u distancua menjëherë nga ajo pjesë e pashëndetshme e tifozërisë së saj, FSHV i bën thirrje veçanërisht Klubit Shumësportësh Skënderbeu që të distancohet nga dhuna dhe të tërhiqet nga gjuha ofenduese, denigruese dhe aspak etike, siç nuk i ka hije një qyteti me kulturë e traditë, si Korça.

FSHV-ja është e vendosur që të gjithë së bashku të përcjellim frymën e lojës së ndershme dhe çdo tentativë për provokim që do të cenojë imazhin e sportit, do të jetë objekt i ndëshkimeve, me qëllim ruajtjen e cilësisë së volejbollit për të cilin ne si federatë kemi punuar kaq shumë”, thuhet në deklaratën e FSHV-së.