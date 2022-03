Zgjedhjet e 6 marsit/ Basha mbyll fushatën në Durrës: Derdhni heshtjen në qendrat e votimit, kthejeni zemërimin tuaj në votë për PD-në dhe Luan Hotin!

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha u ndal mbrëmjen e sotme në Durrës në takimin e fushatës përmbyllëse për zgjedhjet e 6 marsit. Teksa kërkoi mbështetje për kandidatin Luan Hoti, Basha u bëri thirrje durrsakëve të dalin të votojnë ndryshimin, për atë që do të punojë për Durrësin, Luan Hotin.





“Ju me sytë e mbushur me dritë e me shpresë për të dielën e 6 marsit. Këtë shesh e gjej të mbushur me shpresën e të rinjve krah një të riu rebel, të një familjari e prindi i cili do të luftojë për t’ia kthyer dinjitetin qytetin, Luan Hotin. Mbështetja juaj nuk ka munguar, e kam ndierë kudo që Durrësi është gati. Këto sheshe kanë buçitur shpesh nga okupatorët që kanë zbarkuar këtu dhe e kanë parë Durrësin si portën hyrëse për të marrë gjithçka të mirë të kësaj toke. Ky Durrës ka buçitur nga qëndresa e shqiptarëve, por në radhë të parë e durrsakëve, por Durrësi buçet me heshtje. Me heshtjen e mosmiratimit sa herë një qeveri shkel mbi ta. Ndaj ju drejtohem sot vëllezër dhe motra e durrsakëve anë e mbanë, 2 ditë para një vendimi të rëndësishëm për ne. Durrësi duhet të jetë qyteti jonë dhe jo i turpit. Ju ftoj këtë të dielë derdheni heshtjen mbi qendrat e votimit, kthejeni zemërimin tuaj në votë për PD-në dhe Luan Hotin. Luan Hoti do të punojë për Durrësin ditë e natë, ndërsa unë zotohem se si ëçdo kapërcyell gjeneratash besimin tuaj të dielën do ta kthej në reflektim që këtë të rinj të mrekullueshëm mos i lëmë të flasin në mitingje hapëse e mbyllëse por t’i vëmë në ballë të betejës. PD ka lindur e madhe do bëhet më e madhe, ka lindur fitimtare dhe do jetë fitimtare. Shpërfillni çdo diktator dhe të jepni votën aty ku e dini se u shërben prindërve, fëmijëve tuaj, Luan Hotin.