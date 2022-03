Diaspora e Ukrainës reagon/ Ministri i mbrojtjes: Më shumë se 66,000 burra u kthehen për të luftuar

Pjesa më e madhe e analizës së pushtimit është fokusuar në madhësinë relativisht të vogël të ushtrisë ukrainase, krahasuar me atë të Rusisë.

Dhe, ndërsa janë ende të “vegjel” në krahasimin forcat ruse, më shumë se 66,000 burra ukrainas janë kthyer nga jashtë për të luftuar për vendin, thotë ministri i mbrojtjes i Ukrainës, Oleskii Reznikov.

66224. That’s how many men returned from abroad at this moment to defend their Country from the horde. These are 12 more combat and motivated brigades ! Ukrainians, we are invincible! #FightLikeUkrainian

