Konflikti me Ukrainën/ Vladimir Putin: Sanksionet e Perëndimit ndaj Rusisë njësoj me shpalljen e luftës

Presidenti Vladimir Putin ka deklaruar se sanksionet e Perëndimit ndaj Rusisë janë njësoj me shpalljen e luftës ndaj vendit të tij. Ai deklaroi sot se Moska duhet të mbrojë rusishtfolësit në lindje të Ukrainës, si dhe interesat e saj.

Në komentet televizive për stjuardesat femra, ai vuri në dukje se Rusia dëshiron që Ukraina të “çmilitarizohet”, “denazifikohet” dhe të ketë status neutral.

Ai gjithashtu tha se nuk në plan të shpallë gjendjen ushtarake në Rusi, raporton AFP.

#BREAKING Putin says he has no plans to declare martial law in Russia pic.twitter.com/F0OFQ7l6Jx

