Lufta/ Kievi akuzon Rusinë se po vret civilët në rrugët e Ukrainës

Sulmi ka ndodhur në Novopskov të Ukrainës ku siç tregohet edhe nga fotoja një burrë goditet me armë zjarri gjatë një proteste kundër ushtrisë ruse. “Njerëzit u përpoqën të ndalonin rusët, por ata hapën zjarr ndaj njerëzve të paarmatosur. Ka tre të plagosur, ata janë në spital,” sipas Sergiy Haidai, kreut të administratës rajonale të Luhansk

Videoja e së shtunës tregoi një turmë që ecte në një rrugë duke mbajtur flamuj ukrainas dhe duke brohoritur “Ukrainë”.

Një person shkoi drejt trupave ruse dhe u gjend përballë të shtënave. Ai ra përtokë, me sa duket i plagosur në këmbë, transmeton CNN. “Të gjithë duhet të largohen nga zona tani,” dëgjohet një zë duke thënë nga larg. Fotografia nga vendi i ngjarjes tregonte një burrë me këmbë të gjakosur duke u marrë me vete.