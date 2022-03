Nis gjuetia e luksit të oligarkëve rusë edhe në Itali/ Konfiskohen jahte dhe vila në zonat e shtrenjta turistike

Mega-jahte, avionë privatë dhe vila luksoze për një total prej 140 milionë eurosh asete. Operacionet blic nga Guardia di Finanza nisën në të gjithë Italinë për të kryer konfiskimin e pasurive të oligarkëve rusë që përfunduan në listat e zeza të Bashkimit Evropian.





Gjithsej 680 persona kanë përfunduar në pamjet e policisë financiare italiane, nga të cilët 25 janë “super të pasur” raportojnë mediat italiane. Midis tyre Aleksej Mordashov, i parë disa herë në “Costa Smeralda” me anijen e tij 146 metra. Ose Igor Seçin, në krye të gjigantit shtetëror të naftës Rosneft, me anijen e tij 88 metra.

Sekuestrimi i parë rekord është kryer në portin e Imperias, ku ishte ankoruar mega-jahti “Lady M Yacht”, në pronësi të oligarkut rus Alexandrovic Mordashov me vlerë 65 milionë euro. Financat kanë hyrë në veprim edhe në portin e Sanremos, ku policia ka sekuestruar Jaht Lena me vlerë 50 milionë euro në pronësi të Genadi Nikolayevich Timçenko.

Operacionet vazhduan në Sardenja, ku autoritetet sekuestruan një vilë në Gjirin e Pevero me vlerë rreth 17 milionë euro në pronësi të Alisher Usmanov.

Në Como, autoritetet sekuestruan pasuri të paluajtshme me vlerë rreth 8 milionë euro nga oligarku Vladimir Roudolfovich Soloviev. Më në fund, në provincën e Luccas masat goditën Oleg Savchenkon të cilit i “ngriu” një vilë e shekullit të shtatëmbëdhjetë, e quajtur “Villa Lazzareschi”, me vlerë rreth 3 milionë euro.

Ish agjentë sekretë, por edhe deputetë të Dumës, menaxherë e sipërmarrës të energjisë dhe telekomunikacionit, madje edhe një ish-vaterpolist mendohet se janë mes oligarkëve që kishin investuar në Itali ka disa nga njerëzit më të pasur në Rusi. Në pikën e sanksioneve është besnik i Putinit, Igor ‘Ivanovich Sečin, i mbiquajtur “Dart Vader”, i lindur në vitin 1960, një ish-agjent sekret rus aktualisht CEO i Rosneft, kompania shtetërore ruse e naftës. Masat prekën gjithashtu Alexey Alexandrovich Mordashov, i lindur në 1965, një sipërmarrës në sektorin e metaleve, energjisë dhe minierave, i konsideruar si personi i dytë më i pasur në Rusi me një pasuri prej 21.2 miliardë dollarësh. Pronari i jahtit “Lena” të sekuestruar në Sanremo është Genadi Nikolayevich Timchenko, një mik besnik i Presidentit Putin, i cili u pasurua në vitet ’90 me eksportin e naftës ruse me kompaninë Gunvor.

Me një pasuri prej rreth 10 miliardë dollarësh, ai është njeriu i gjashtë më i pasur në Rusi. Ališer Usmanov përfundoi gjithashtu në listën e zezë evropiane, për Forbes pronar i aseteve prej 22.6 miliardë dollarësh, pronar i gazetës së përditshme Kommersant dhe operatorit të telefonisë celulare MegaFon si dhe i grupit Mail.Ru, kompania më e madhe e internetit në botë. Ndër investimet e tij janë edhe industria e rëndë (aksionar i Metalloinvest) dhe energjia (ishte menaxher i përgjithshëm i Gazprom Invest). Pronari i Villa Lazzareschi, në Toskanë (Lucca) është Oleg Savchenko, një inxhinier dhe ish-lojtar i hendbollit i cili u bë një sipërmarrës – ai menaxhoi një minierë ari në vitet 1990 – dhe më pas iu bashkua Dumës si anëtar i partisë “Rusia e Bashkuar”.

Në Itali është një “gjueti” për mallrat e luksit rus

“Perëndimi – kërcënoi Joe Biden në fjalimin e tij të fundi – do të sekuestrojë jahtet, apartamentet luksoze dhe avionët privatë të oligarkëve rusë”. Dhe kështu ndodhi: ditët e fundit, sekuestrime të mega jahteve dhe vilave u kryen edhe në Francë dhe Gjermani. Në Itali, operacionet u koordinuan nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave, e cila mblodhi së bashku komitetin e sigurisë financiare. “Komiteti – shpjegon Mef – ka kryer një studim të masave për ngrirjen e fondeve, burimeve ekonomike të lëvizshme dhe të paluajtshme, të miratuara deri më tani kundër personave dhe subjekteve ruse të identifikuar në listat bashkëngjitur rregulloreve të sipërpërmendura, si dhe shkëmbimet e informacionit në vazhdim. “. Pas fazës së zbulimit, tashmë kemi kaluar në atë operacionale dhe Komiteti “do të vazhdojë të garantojë lidhjen maksimale të nismave dhe veprimeve administrative dhe hetimore të nevojshme për të garantuar efektivitetin e sanksioneve”. Ajo që i bën të vështira aktivitetet e qeverisë është fakti se shumë oligarkë rusë kanë tashmë kundër-lëvizje: për shembull, disa mund të mbështeten në pasaportën e dyfishtë të dhënë nga Malta ose Qipro në vitet e fundit për të tërhequr kapitalin.