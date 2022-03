Pas kritikave nga Ministri i Jashtëm ukrainas, kompania Shell Oil do dhurojë fitimet nga blerja e naftës ruse për refugjatët që largohen nga lufta

Kompania më e madhe e hidrokarbureve në Europë, Shell Oil do të dhurojë të gjtha fitimet nga blerja e naftës bruto ruse në ndihmë të refugjatëve ukrainas.





“Ne do të angazhojmë fitime nga sasia e kufizuar e naftës ruse që duhet të blejmë në një fond të dedikuar. Ne do të punojmë me partnerët e ndihmës dhe agjencitë humanitare gjatë ditëve dhe javëve në vijim për të përcaktuar se ku janë paratë. Nga ky fond janë më të vendosurit për të lehtësuar pasojat e tmerrshme që kjo luftë po sjell mbi popullin e Ukrainës” tha kompania në një deklaratë. “

Shell Oil e bleu naftën me një zbritje të konsiderueshme. Dmytro Kuleba, ministri i jashtëm i Ukrainës, tha se nafta mbante erë “gjaku ukrainas” në një postim të së shtunës.