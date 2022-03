“Pasojat ekonomike do të jenë serioze”/ FMN akordon ndihmë urgjente për Ukrainën dhe paralajmëron botën: Nëse lufta përshkallëzohet, dëmi do të..

Fondi Monetar Ndërkombëtar ka thënë se pret të sjellë kërkesën e Ukrainës për 1.4 miliardë dollarë financim urgjent në bordin e tij për miratim që në fillim të javës së ardhshme, pasi paralajmëroi se lufta do të ketë një “ndikim të rëndë” në ekonominë globale.





FMN tha gjithashtu se ishte në bisedime për opsionet e financimit me autoritetet në Moldavinë fqinje, raporton Reuters.

Huadhënësi global tha në një deklaratë se lufta në Ukrainë tashmë po rrit çmimet e energjisë dhe grurit në mes të një krize në rritje të refugjatëve dhe sanksioneve të paprecedentë ndaj Rusisë.

“Ndërsa situata mbetet shumë rrjedhëse dhe perspektiva është subjekt i pasigurisë së jashtëzakonshme, pasojat ekonomike janë tashmë shumë serioze”, tha FMN në një deklaratë.

“Lufta e vazhdueshme dhe sanksionet e lidhura me to do të kenë gjithashtu një ndikim të rëndë në ekonominë globale,” duke paralajmëruar se kriza po ndikonte në inflacion dhe aktivitetin ekonomik kur presionet ishin tashmë të larta.

FMN tha se goditjet e çmimeve do të ndjeheshin në të gjithë botën dhe se autoritetet duhet të ofrojnë mbështetje financiare për familjet e varfra dhe se dëmi ekonomik do të rritet nëse lufta vazhdon të përshkallëzohet.