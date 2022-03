Pushtimi rus godet rëndë ekonominë e Ukrainës, njerëzit anekënd botës gjejnë mënyrën për të ndihmuar financiarisht viktimat e luftës

Volodymyr Bondarenko e kalon pjesën më të madhe të ditës i mbyllur në apartamentin e tij në kryeqytetin ukrainas të Kievit.





Ndërmjet dëgjimit të sirenave të sulmit ajror dhe mesazheve të furishme të familjes për përditësime, ai shkëmben mesazhe me një mori mysafirësh të Airbnb që rezervojnë apartamentin e tij me një dhomë me qira në zemër të kryeqytetit të Ukrainës.

Ndonjëherë, ai dërgon një emoji duke qarë. Herë të tjera, një emoji me duar, që shpreh lutje. Është mënyra e tij për të falënderuar ata që po rezervojnë apartamentin e tij, edhe pse nuk kanë ndërmend të shkojnë të qëndrojnë aty.

Pritësit e Airbnb në Ukrainë po përmbyten me rezervime nga njerëz nga mbarë mbarë bota, që nuk kanë plane për t’i vizituar. Kjo ndërmarrje është pjesë e një fushate kreative të mediave sociale për të derdhur para në llogaritë e ukrainasve të rrethuar nga rusët, që kanë nevojë për ndihmë financiare ndërsa forcat e Putinit bombardojnë vendin e tyre dhe ndërpresin shërbimet.

Ideja ka marrë vrull. Më 2 dhe 3 mars, të ftuar nga e gjithë bota rezervuan më shumë se 61,000 netë në Ukrainë, sipas një zëdhënësi të Airbnb. Më shumë se gjysma e atyre netëve u rezervuan nga amerikanët, tha zëdhënësi.

CNN foli me njerëz në Shtetet e Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar dhe Australi, të cilët kanë rezervuar ambiente me qira në Ukrainë nga Airbnb në ditët e fundit.

“Më shumë se 10 prenotime erdhën sot. Kjo ishte befasuese, është shumë mbështetëse për momentin,” tha Bondarenko, 36 vjeç, për CNN të premten herët. “Unë u thashë shumë të afërmve dhe miqve të mi se kam në plan t’i përdor këto para për të ndihmuar njerëzit tanë që kanë nevojë për to në këtë kohë”, vijoi ai.

Njerëzit po përcjellin mesazhe mbështetjeje për qytetarët ukrainas

Thirrja për të rezervuar Airbnbs në Ukrainë filloi në internet, ku mbështetësit u kërkuan njerëzve të rezervonin dhoma sa më afër datës së check-in-it për t’u siguruar që mikpritësit të merrnin lekët sa më shpejt. Airbnb zakonisht e lëshon pagesën rreth 24 orë pas regjistrimit të një vizitori.

Organizatorët e fushatës, gjithashtu po u bëjnë thirrje njerëzve që të sigurohen se qiramarrjet bëhen nga individë dhe jo nga kompani.

Banorja e qytetit të Nju Jorkut, Anne Margaret Daniel, pa postimet e Airbnb në mediat sociale dhe filloi të veprojë.

Lektorja e letërsisë në Neë School rezervoi një qëndrim dy netësh në një apartament në Kievin e Vjetër, një lagje historike, e njohur për kishat ortodokse dhe skulpturat e çuditshme të kafshëve. Fotografitë në listën e Airbnb tregojnë dysheme druri të pastër, një divan gri dhe një çati të pjerrët. Apartamenti me dy dhoma gjumi është pothuajse plotësisht i rezervuar për muajt e ardhshëm.

Në rezervimin e saj, Daniel përfshiu një mesazh për pritësin:

“Shpresoj që ju dhe apartamenti juaj i mrekullueshëm të jeni të sigurt dhe se kjo luftë e tmerrshme të mbarojë … dhe që Ukraina të jetë e sigurt. Unë do të vij dhe do t’ju shoh një ditë, ju lutem llogarisni atë dhe do të qëndroj me ju kur të vizitojmë. Zoti ju bekoftë dhe Zoti qoftë me ju, qytetin tuaj, vendin tuaj”, thuhej në mesazhin e saj.

Mikpritja e saj, Olga Zviryanskaya, u përgjigj shpejt.

“Do të jemi të lumtur t’ju shohim në qytetin e qetë të Kievit dhe t’ju përqafojmë,” tha ajo.

Zviryanskaya dhe tre fëmijët e saj kanë jetaur në kryeqytet për vite me rradhë. Pasi forcat ruse pushtuan dhe zhytën qytetin në kaos, ajo dhe fëmijët e saj ikën në rajonin pranë Cherkasy, një qytet në Ukrainën qendrore. Udhëtimi 100 milje zgjati nëntë orë.

Tani, Zviryanskaya po lejon njerëzit që nuk kanë rrugëdalje nga Kievi të qëndrojnë në banesën e saj. Mesazhet nga të huajt kanë dhënë ngushëllim teksa ajo përshtatet me realitetin e ri.

“Jemi gjallë, por duam të jetojmë si më parë. Është gjendje shumë e frikshme në Kiev. Çdo fjalë mbështetjeje është e vlefshme, jo domosdoshmërisht paratë”, tha ajo.

Një ditë kur konflikti të përfundojë, Danieli shpreson të rezervojë sërish apartamentin e Zviryanskaya. Këtë herë ajo ka ndërmend ta vizitojë.

“Ju jeni heronjtë e mi”, thotë një mikpritës ukrainas.

Andre Osypchuk është një detar në pension dhe një mikpritës i Airbnb në Kiev.

Ai u befasua kur pa që Valerie Zimmer-i me bazë në Bruklin, e cila lindi në Kiev dhe qëndroi në hyrjen e tij tre vjet më parë ndërsa vizitonte familjen, së fundmi kishte rezervuar vendin e tij për një qëndrim një-javor.

Osypchuk mbetet në qytet me gruan dhe dy fëmijët e tij. Që atëherë ai ka krijuar një mesazh të automatizuar për të trajtuar fluksin e kërkesave të Airbnb.

“Faleminderit shumë për ndihmën tuaj, e cila është kaq e nevojshme tani. Që në mëngjes kam qëndruar në radhë për ushqim, të cilin tani mund ta blej me paratë që ke dërguar”, thuhet në të.

Zimmer iu drejtua drejtpërdrejt për të parë se si ishte dhe për t’i ofruar ndihmë. Ajo u ka kërkuar miqve të saj që të kërkojnë qira të ngjashme në Airbnb në të gjithë Ukrainën.

“Paratë do të shkojnë drejtpërdrejt te njerëzit dhe shpejt”, tha ajo.

Banorja e qytetit të Nju Jorkut, Careyann Deyo, 45 vjeçe, rezervoi një qira Airbnb të bashkangjitur në shtëpinë e dikujt në Ukrainë për t’u siguruar që pagesa e saj t’i arrinte një banori.

“Unë dhurova edhe për organizata më të mëdha, por ndjeva se kjo kishte një ndikim më të menjëhershëm”, thotë Deyo.

Pritësi i Deyo-s i dërgoi asaj një mesazh pasi zbuloi se ajo po dërgonte një pagesë edhe pse ajo nuk kishte në plan të bënte check-in.

“Më keni bërë për të qarë me këtë veprim. Jeni heronjtë e mi”, thuhej në mesazhin në fjalë.

Airbnb po heq dorë nga tarifat për mysafirët dhe pritësit

Airbnb ka thënë se po ofron strehim të përkohshëm në vendet fqinje për deri në 100,000 ukrainas që po ikin nga vendi i tyre për shkak të pushtimit rus. Gjithashtu, kompania po heq dorë nga tarifat e mysafirëve dhe pritësve në vend.

“Na ka prekur shumë bujaria frymëzuese e komunitetit tonë gjatë këtij momenti krize,” tha Haven Thorn, një zëdhënës i kompanisë. Ai u kërkoi atyre që ishin të gatshëm të ndihmonin duke pritur ukrainasit ose duke dhuruar vlera monetare, ose duke vizituar faqen e internetit të Airbnb për më shumë informacion.

Disa njerëz po paralajmërojnë se mashtruesit mund të krijojnë llogari të rreme Airbnb në Ukrainë për të përfituar nga bujaria e botës. Këto rezervime me qira inkurajohen të shqyrtojnë listën me kujdes dhe të lexojnë komentet për t’u siguruar që pritësi është i vërtetë dhe ka operuar për disa kohë aty.

Një nga ndikuesit e mediave sociale që qëndron pas përpjekjes së Airbnb, gjithashtu ka inkurajuar ndjekësit e tij të mbrojnë tregtarët ukrainas në Etsy, por u kërkojnë shitësve të mos dërgojnë asnjë mall. Etsy ka njoftuar se po anulon bilancet aktuale dhe tarifat që u detyrohen të gjithë shitësve në Ukrainë.

Bondarenko, pritësi i Airbnb në Kiev, tha se ndërsa bankat janë të mbyllura në disa qytete dhe pagesat e Airbnb mund të mos arrijnë tek hostet aq shpejt sa zakonisht, ndihma financiare është ngushëlluese në një botë të mbushur me terror dhe pasiguri.

Po aq të rëndësishme, tha ai dhe mikpritësit e tjerë, janë fjalët e mbështetjes që ata dëgjojnë nga të huajt një botë larg.