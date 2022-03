Rruga para ambasadës ruse e ukrainase në Tiranë do quhet “Ukraina e Lirë”, Veliaj: Dy luftërat që përcaktuan brezin tonë

Në mes të luftës në Ukrainë, një gjetje interesante ka propozuar sot kryetari i bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj.

Rruga para ambasadës së Rusisë do të quhet “Ukraina e Lirë”.

“CityOfTirana do të emërojë “Ukraina e Lirë një segment rruge tek rruga e ambasadave në Tiranë. Rastësisht, ambasadat e Ukrainës, Rusisë, Serbisë dhe Kosovës janë në atë rresht. Lufta e Serbisë kundër Kosovës dhe lufta ruse kundër Ukrainës kanë përcaktuar brezin tonë. Kjo rrugë do të përcaktojë qytetin tonë “, shkruan kryetari i bashkisë në Twitter.