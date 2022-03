Si e ka justifikuar rritjen e çmimit të naftës kryeministri Rama

Çmimi i karburanteve në vendin tonë është rritur së tepërmi, dhe nafta ka arritur në 230 lekë të reja për litër të shtunën. Këtë problematikë e ka komentuar edhe kryeministri Edi Rama, në formën e replikave më qytetarët.

Kryeministri është pyetur se si ka mundësi që edhe pse çmimi i naftës po rritet, nuk ka asnjë reagim dhe pse vetë kryeministri nuk është i shqetësuar për këtë fakt.

Por në përgjigjen e tij Rama është shprehur se sharjet nuk janë argumente dhe se për rritjen e çmimit të naftës, Rama shprehet se tashmë secili e ka idenë se në çfarë kohe po jetohet, ndërsa shtron pyetjen se “çfarë lidhje ka Rusia me çmimet e energjisë dhe naftës?”.

Në këtë mënyrë të kuptohet se rritja e çmimit nuk ndikohet nga situata aktuale në Ukrainë.

“Sharjet nuk jane argumenta, nderkohe per rritjen e naftes cilido qe e ka idene se ne cfare kohe po jetojme, se cfare lidhje ka Rusia me cmimet e energjise dhe naftes, si edhe cfare lidhje ka lufta ne Ukraine me kete teme, jo vetem nuk shan ne hava sic po bejne disa fatkeqesisht, po kupton qe nuk eshte koha per t’ia futur kot, nderkohe qe me siguri kupton edhe c’do te thote fakti se vetem ne Shqiperi s’po rritet ende cmimi i energjise elektrike, ka te beje me te verteten e thjeshte se kjo qeveri po e mban me dhembe kur i thone llafit aty ku ishte para krizes, po kupton edhe se klloun, dordolece e palaco jane pikerisht ata qe edhe ne keto dite kaq te zymta per boten ku jetojme, shajne e akuzojne duke turperuar vete kategorine njerezore”, është përgjigjur kreu i qeverisë ndaj komentit të qytetarit.