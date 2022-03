Sot heshtje zgjedhore! Mesazhet e fundit të Ramës, Bashës dhe Berishës në fushatën për 6 Marsin

Më shumë se 654 mijë qytetarë do të kenë të drejtë t’i drejtohen kutive të votimit më 6 Mars për të zgjedhur kryetarët e rinj të bashkive në Vorë, Rrogozhinë, Lushnjë, Shkodër, Dibër dhe Durrës. Një ditë më parë, Rama, Basha dhe Berisha mbyllën fushatën, ndërsa këtë të shtunë ka nisur heshtja zgjedhore.





Por cilat ishin mesazhet me të cilat liderët e tre poleve politike iu drejtuan elektoratit në ditën e fundit të fushatës?

Për Edi Ramën gjithçka është me e thjeshtë pas përçarjes së opozitës. Kreu i socialistëve hyn në 6 Mars me qetësinë se ka përballë një opozitë që nuk është e bashkuar. Në takimin që pati në Shkodër, Rama i tha qytetarëve se vota për opozitën është votë për sherrin në PD.

“Demokratët e Shkodrës duhet të zgjedhin mes dy alternativave që nuk kanë të bëjnë as me bukurinë e Shkodrës, as me pasurinë e Shkodrës, por kanë të bëjnë me luftën mes dy individëve, një luftë personale për qëllime personale; një se do të kthehet me çdo kusht nga bota tjetër dhe tjetri se nuk do të iki me çdo kusht aty ku e meriton dhe të dy bashkë kanë sjellë dy bedelë këtu e në të gjitha bashkitë për të kërkuar vota për kryetarin e bashkisë, ndërkohë që nuk kanë lidhje fare me komunitetet e dy bashkive” tha Rama.

Për Lulzim Bashën, beteja brenda opozitës është një temë që duhet shmangur. Kryetari i PD-së në mesazhi i fundit drejtuar votuesve të Durrësi ishte i përqëndruar tek kandidati, njësoj si edhe në qytetet e tjera.

“Durrësi i bukur shkëlqente sonte nga besimi dhe shpresa për ndryshimin që do të vijë ditën e diel, me votën për Partinë Demokratike dhe Luan Hotin. Thirrja ime është për çdo durrsak, derdhni heshtjen në qendrat e votimit, kthejeni zemërimin tuaj në votë për PD-në dhe Luan Hotin, për një qytet më të mirë, për më shumë mundësi për të rinjtë dhe të rejat e Durrësit. Lini pas të shkuarën, arrogancën, të keqen dhe me votën për Luan Hotin, kthejeni Bashkinë në shërbimin tuaj” shkruajti Basha në Facebook, pas takimit të fundit që pati në Durrës.

Për Sali Berishën, frontet janë dy. Në njërën anë sulmon qeverisjen e Edi Ramës, në anën tjetër akuzon Lulzim Bashën për bashkëpunim me qeverinë.

“Në 6 Mars, Shkodra voton për qytetarët e saj, voton për një pranverë shprese të madhe për Shkodrën dhe mbarë shqipërinë, voton për të dëshmuar mbëhstetjn e saj të fuqishme ndaj opoziëts së vërtetë dhe pluralizmit në shqipëri, voton për ti çel dyert e zgjedhjeve të reja të parakohshme parlamentare që kanë një rëndëis vendimtare për Shqipërinë dhe shqiptarët. Në 6 Mars vota e Shkodrës është votë e shpresën, optimizmin vendosmërinë për të ecur të sigurt drejt fitores përfundimtare të Partisë Demokratike. Sot në të njëjtën kohë dhe në të njëjtën orë, pengmarrësi kishte marrë edhe pengun me vete, Lulzim Bravën, ose Lul Kimikun siç e quani ju. Ishte e shëmtuar të shihje se si kishin ardh në ndihmë të njëri-tjetrin por mjeranë, të sigurt se Shkodra do firmosë humbjen dhe dështimin e tyre” tha Berisha.

Në të 6 bashkitë do të jenë 941 qendra votimit që do të jenë të hapura nga ora 07:00-19:00. në të gjitha qendrat e votimit do të jetë identifikimi biometrik, ndërsa në Vorë votimi do të jetë elektronik ku rezultati do të bëhet me dije menjëherë pas zgjedhjeve. Për pesë bashkitë e tjera, rezultati pritet të dalë brenda 48 orëve.

Kandidatët e PD

Bashkia Shkodër, Xhemal Bushati,

Bashkia Durrës: Luan Hoti

Bashkia Lushnjë: Indrit Sefa,

Bashkia Dibër: Luan Haka

Bashkia Rrogozhinë: Ferdinand Saraçi

Bashkia Vorë: Ymer Marku.

Kandidatët e PS

Për Bashkinë Durrës: Emirjana Sakon

Për Bashkinë Shkodër: Majlinda Angonin

Për Bashkinë Dibër: Rrahim Spahiun

Për Bashkinë Rrogozhinë: Edison Memolla

Për Bashkinë Vorë: Blerim Shera

Për Bashkinë e Lushnjës: Eriselda Sefa

Kandidatët e Shtëpisë së Lirisë (Sali Berisha+LSI)

Bashkia Shkodër: Bardh Spahia

Bashkia Durrës: Ardian Muka

Bashkia Lushnjë: Eton Bano

Bashkia Dibër: Premtim Kryemadhi

Bashkia Rrogozhinë: Hekuran Xhani

Bashkia Vorë: Lulzim Vrana