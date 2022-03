20 VITE MË PARË/ Gazeta Shqiptare: Dokument/ Të gjitha letrat dërguar për Enverin. Nexhmija: Ju tregoj letrat e mia me Kadarenë

6 Mars 2002 – Çfarë shkruante “Gazeta Shqiptare” dy dekada më parë





Dokument/ Të gjitha letrat dërguar për Enverin. Nexhmija: Ja çfarë më shkruante Kadare

Ekskluzive? E veja e Enverit bën publike letrat e shkrimtarit. Nga kërkesa për apartament e deri te ndihma për librat e rinj. Për herë të parë kritika e Anastas Kondos dhe pjesa e papublikuar e autokritikës që vetë Kadare mbajti në Lidhjen e Shkrimtarëve për vjershën e censuruar “Pashallarët e Kuq”

Nexhmija: Ju tregoj letrat e mia me Kadarenë

Janë shumë letra që në kohëra të ndryshme Ismail Kadare i ka shkruar Nexhmije Hoxhës. Një pjesë e mirë të shkruara me shkrim dore, pak me makinë shkrimi dhe në fund firmuar “Me respekt Ismail Kadare”. Në një pjesë është shkruar pak, vetëm për të falënderuar dhe kërkuar takim, apo vizitë në shtëpi, të tjera më të gjata. Gazeta disponon disa prej tyre dhe sot po i bën publike për herë të parë.

Shoqja Nexhmije

Më falni që po ju shkëpus nga puna me disa probleme të miat për të cilat nuk do doja të shqetësoja shokun Enver. Nuk e fsheh që dëshira ime do të ishte që ai të ishte në dijeni për to, por duke e ditur se sa i zënë është me punët e Partisë e të vendit, ju drejtohej juve, me shpresë se, po ta gjykonit të arsyeshme dhe në një kohë të përshtatshme diçka do t’i tregoni vetë…

Unë e kuptoj dëshirën dhe padurimin që tregohet në disa gazeta perëndimore për të më vënë mua në rolin e disidentit. Është e natyrshme për logjikën dhe synimet e tyre. …

Unë pavarësisht vështirësive dhe komplikimeve që mund të has në jetë nuk do t’jua jap kurrë këtë kënaqësi këtyre të paduruarve. Çdo gjë që kam shkruar me ndërgjegje të plotë i pa diktuar nga askush, më saktë, i diktuar vetëm nga botëkuptimi komunist që ka rrënjosur te unë partia. Unë jam komunist dhe si i tillë do t’i bindem partisë për gjithçka.

Arti i vërtetë qëndron shumë më lart mbi insinuatat dhe dyshimet meskine të tipit policesk. Nëqoftëse unë kam 25 vjet që shkruaj për Atdheun dhe socializmin, i angazhuar në probleme kryesore të tij, duke bërë armiq, armiqtë e tij, duke lidhur fatin tim e të veprës time me fatin e tij, s’kisha pse të shkruaja në disa faqe të kundërtën e asaj që kam shkruar në mijëra të tjera, duke e ndarë kështu veprën time në dy pjesë që do të ishin në kundërthënie me njëra tjetrën. Dhe kështu 99 për qind e veprës sime do të delte e shkruar nga detyrimi, frika apo hipokrizia dhe vetëm 1 për qind nga sinqeriteti.

Gjithë veprën time unë e kam vënë në shërbim të lulëzimit dhe stabilitetit të rendit socialist në Shqipëri. Duke qenë plotësisht i ndërgjegjshëm se destabiliteti i këtij rendi do të krijonte në vendin tonë katastrofë të tmerrshme, jo vetëm shoqërore, por edhe kombëtare, duke e kuptuar thellë këtë, kam dashur të jap ndihmën time modeste për forcimin dhe konsolidimin e tij.

Ju lutem edhe një herë të më falni për këtë letër të gjatë. E di se përpara problemeve të mëdha të kohës trazimet individuale s’janë gjë tjetër veçse gjëra të vogla.

Kur kryesorja ecën mirë ne të gjithë jemi mirë. Kam patur dhe kam besim të plotë te partia, pa të cilën unë s’do të isha bërë shkrimtar. Eshtë partia, është kuptimi i gjerë e i thellë i çështjeve të letërsisë prej udhëheqësit të saj, faktori kryesor në sajë të së cilit kam krijuar çdo gjë me vlerë dhe të cilit i detyrohem për gjithçka. Jam krejtësisht i ndërgjegjshëm se pa këto unë nuk mund të isha veçse një krijues mediokër. Ndaj mirënjohja ime mbetet përherë e pandryshueshme.

Me respekt Ismail Kadare

Tiranë, 15 qershor 1982