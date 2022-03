Beatrix lë pas edhe sherret që ‘trashëgoi’ nga Donaldi, gjesti i fundit ndaj Einxhel thotë gjithçka

Brenda shtëpisë së Big Brother Einxhel dhe Beatrix kishin një marrëdhënie të mirë, por s’mund të themi të njëjtën gjë për ish-të dashurin e Trixës.





Donaldi dhe Einxhel patën një nga debatët më të fortë, duke krisur njëherë e mirë marrëdhënien e tyre. Por duket se me përfundimin e lojës, këto raporte nuk kanë ndryshuar, veç asaj të këngëtares dhe aktorit.

Në foton e fundit, të cilën e ka publikuar moderatorja, me një dedikim për të dashurin e saj, dj Dagz, nuk ka munguar komenti i Trixës. “Hej, engjëll”, është njëri koment i këngëtares, të cilën e ka shoqëruar edhe me një tjetër, me simbole të zemres.