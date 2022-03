Partia Socialiste fiton Vorën me 7530 vota, kandidati i Bashes del i treti

Numërohen votat e Bashkisë së Vorës për zgjedhjet vendore të pjesshme të 6 marsit. Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi ka njoftuar mbrëmjen e kësaj të diele në një konferencë për mediat, rezultatin përfundimtar për zgjedhjet në bashkinë e Vorës.





“Interesi i madh është për bashkinë e Vorës. I kemi rezultatet për bashkinë Vorë. Sipas këtyre rezultateve, të cilat do i saktësojë se janë rezultate paraprake, pjesëmarrja janë 11 96 votues. Lulzim Vrana ka marrë 2598 vota”, tha Celibashi.

Nga kandidatët e mëposhtëm, u shpall fitues kandidati .

PS- Blerim Shera 7530 vota

“Shtëpia e Lirisë”- Lulzim Vrana 2589 vota

PD- Ymer Marku 687 vota

Sipas rezultatit të lëvruar nga votimi elektronik, Shera fitoi zgjedhjet me 4254 vota avantazh ndaj kundërshtareve të tij politik në këtë Bashki.

Blerim Shera ka se kryesuar zgjedhjet e Bashkisë së Vorës me 69.7%, duke lënë në vend të dytë me 24% të votimeve, kandidatin e”Shtepisë së Lirisë”, Lulzim Vranën dhe në vend të tretë kandidatin e Partisë Demoratike, Ymer Marku me 6.3% të votimeve.

Këtë vit, Partia Socialiste ka pësuar një rritje me 15.83 % me një vite më parë në zgjedhjet e 25 prillit që mori 53.85 % të votave. Ndërkohë që Partia Demokratike ka pësuar një ulje prej 29.96 %. Sa i përket koalicionit Berisha-Meta ka pësuar rritje me 18.23 % krahasuar me një vit me parë.