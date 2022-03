“Do përballesh me protesta”/ Qytetari i ankohet për çmimin e naftës, Rama: Të shtrëngojmë dhëmbët e të ecim përpara, mos të bëjmë si…

Rritja e çmimit të naftës ka irrituar jo pak qytetarët. Ata e kanë zgjedhur të adresojnë shqetësimin e tyre në hapësirën e komenteve në faqen zyrtare të kryeministrit Edi Rama. Kryeministri, ka zgjedhur t’i përgjigjet një prej komenteve të shumta për këtë tematikë.





Një qytetar, kërkon nga kryeministri që të hiqet ose të zbritet taksa e naftës, duke treguar se në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut çmimi është shumë herë më i ulët. Gjithashtu, qytetari paralajmëron se në këto kushte do të ketë protesta masive. Kryeministri i përgjigjet këtij komenti se qeveria nuk ka rritur energjinë, gjë që ka ndodhur sipas tij në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut.

Ai shton se ndodhemi në një situatë lufte e për këtë arsye, ankesat duhen lënë për më vonë.

Replikat e kryeministrit me qytetarët:

Qytetari: Hiqi taksat e naftës ose zbriti me 50% taksat e naftës aksizën te ulesh naftën është katastrofë njësoj është rrit për të gjithë po Kosova e ka 1.60 euro Maqedonia 1.20 euro do përballesh me protesta nuk mundet ndryshe .

Rama: Flor Flor po energjine elektrike ta rrisim siç kane bere Kosova dhe Maqedonia, se me taksat po e mbajmë pa e rritur?! Natyrisht jo, sepse ka një fije logjike e gjitha dhe po e përsëris edhe tjetrën, Kosova, Maqedonia e te tjerë e kane veç taksen e qarkullimit qe ne e kemi ne çmim! Por mbi te gjitha është kohe lufte prej vërteti, prandaj duhen shtrënguar dhembet e ecur përpara, duke i lënë për ca me vone ankesat sikur asgjë s’ka ndodhur!