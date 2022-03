Forcat ruse bombardojnë kolonën me refugjatë në Irpin, 3 të vdekur, qindra të tjerë mes panikut vrapojnë të shpëtojnë jetën (FOTO)

Të paktën tre persona u vranë nga bombardimet pasi një kolonë refugjatësh u sulmua nga një breshëri artilerie ruse në Ukrainë, ndërsa burra, gra dhe fëmijë u përpoqën të iknin nga Irpin afër Kievit.





Dhjetra njerëz mbetën të vrapojnë për të shpëtuar jetën e tyre në sulmin ndaj qytetit i cili tashmë është nën bombardimet e rënda nga Rusia. Dhe ky sulm i fundit ndaj civilëve vjen pasi Rusia përsëri theu marrëveshjen e armëpushimit për herë të dytë në dy ditë në Mariupol.

Forcat e Putinit kishin premtuar se do t’i linin njerëzit të iknin por sërish bombardimet ruse rifilluan përpara se refugjatët të largoheshin. Dhe në disa nga imazhet më të tmerrshme të konfliktit deri më tani, një familje e tërë u godit pasi një predhë ra në mes të rrugës së evakuimit në Irpin. Është mizoria e fundit e kryer nga Vladimir Putin në luftën e tij të pakuptimtë, të tmerrshme dhe të përgjakshme kundër Ukrainës . Imazhe të tjera tregojnë zjarre që digjen ndërsa civilët e tmerruar mbulohen me ato që pak sende mund të mbanin në çanta dhe valixhe.

Irpin e cila është rreth 15 milje nga qendra e Kievit – është rrethuar nga rusët që nga e premtja. Ushtria e Putinit vazhdon avancimin e saj të ashpër drejt kryeqytetit – që mbetet objektivi kryesor i Putinit.

Dy javë më parë këta njerëz do të kishin pasur jetë normale – dhe tani ata janë detyruar të lënë shtëpitë e tyre dhe të ikin.

Rusia dje shkeli marrëveshjen e saj të armëpushimit brenda disa orëve nga zbatimi i saj – duke lënë 200,000 njerëz të bllokuar në Mariupol. Dhe gjetkë, njerëzit e Putinit janë akuzuar se kanë hedhur bomba 500 kg mbi civilët në Chernihiv.

Por ndërkohë në Irpin bombardimet vazhdojnë.

Fotot nga pasojat tregojnë ushtarët ukrainas që kujdesen për të plagosurit – me dy persona të shtrirë në tokë të rrethuar nga valixhet e tyre dhe një transportues kafshësh. Granatimet e Irpinit janë vetëm zemërimi i fundit i kryer nga Rusia në një luftë që është dënuar ndërkombëtarisht. Ai vjen ndërsa bombardimet ruse të Kievit dhe qyteteve përreth tij intensifikohen pasi ata nuk arritën të kapnin kryeqytetin në pushtimin tronditës të javës së kaluar .

Njerëzit që iknin nga Irpin dhe Bucha thanë se vendosmëria e tyre për të qëndruar u prish kur avionët luftarakë rusë filluan të qarkullojnë lart dhe të hedhin bomba të premten.

“Aeroplanët luftarakë. Ata po bombardojnë zona të banuara shkolla, kisha, ndërtesa të mëdha, gjithçka,” tha kontabilistja Natalia Dydenko.

58-vjeçari ishte një nga mijëra njerëzit që ecnin me fëmijët e tyre dhe çfarëdo sendesh që mund të mbanin në një rrugë që të çon drejt qendrës së Kievit dhe larg nga pjesa e përparme.

“Filloi dy ditë më parë. Nuk ishte aq e rëndë më parë, por dy ditë më parë filloi të bëhej shumë e rëndë,” tha Natalia.

Njerëzit janë përpjekur të arrijnë te mbetjet e një ure që çon në Kiev mbi lumin Irpin, të cilën forcat ukrainase e hodhën në erë javën e kaluar për të penguar përparimin rus.

Ushtarët ukrainas me pushkë sulmi që lëkunden nga supet e tyre kanë ndihmuar pensionistët me karrige me rrota dhe nënat me karroca të kalojnë disa dërrasa druri të hedhura mbi lumë të shtunën. Mijëra njerëz u mblodhën në heshtje guri nën mbetjet e copëtuara të urës origjinale të betonit, ndërsa prisnin radhën për të kaluar. Një grup ushtarësh po gërmonin raketa-hedhës antitank në vrimat e dhelprave në anën e Kievit të lumit.

Një grup tjetër po përgatiste furnizime të reja me raketa të lëshuara me shpatulla dhe kallashnikovë, të cilat mund të transferoheshin përsëri nëpër dërrasat e drurit në drejtim të përparmë.

Galina Vasylchenko vendosi të ikte kur luftëtarët rusë bombarduan shtëpinë e saj.

“Ne ishim duke e pritur. Por dje, kur një aeroplan fluturoi dhe na ra diçka, ne thjesht duhej të vraponim,” tha ajo.

Avionët luftarakë rusë kanë goditur dhe vrarë dhjetëra në qytetin qendror të Chernihiv dhe qytetin lindor të Kharkiv javën e kaluar. Tani analistët kanë frikë se trashëgimia e Kievit – si dhe një bollëk kishash që i përgjigjen patriarkanës së Moskës – mund të rrafshohen nga avionët rusë. Qyteti i Bucha kishte qenë dëshmitar i luftimeve të para dhe pjesë të zonës tani janë pastruar plotësisht deri në tokë.

Sipas Organizatës së Migracionit në Gjenevë, 1.45 milionë njerëz janë larguar nga Ukraina që nga fillimi i pushtimit dhjetë ditë më parë.

Ai parashikoi se numri i përgjithshëm i refugjatëve mund të rritet në 4 milionë, për t’u bërë kriza më e madhe e këtij shekulli.

Shumica kanë mbërritur në Poloni dhe vende të tjera fqinje të Bashkimit Evropian, me bllokun që u jep njerëzve që ikin nga Ukraina mbrojtje të përkohshme dhe leje qëndrimi.

Disa kanë filluar të shkojnë drejt vendeve më larg.

Më shumë se 100,000 kanë arritur në Sllovaki, me shumë që planifikojnë të vazhdojnë në Republikën Çeke.

Qindra mbërrijnë çdo ditë me tren në kryeqytetin gjerman, Berlin dhe më larg në Itali, kanë mbërritur 10,000 refugjatë, 40 për qind e tyre fëmijë.

Ndërkohë, ndërsa sulmi vazhdon, Ukraina pretendon se Rusia ka humbur 11,000 trupa dhe më shumë se 2,000 automjete të ushtrisë.