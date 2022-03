Mbahen sot zgjedhjet e pjesshme lokale/ Ja 18 kandidatët që garojnë për 6 bashkitë e vendit

Sot në vendin tonë do të mbahen zgjedhjet e pjesshme lokale ku do të garojnë në 6 bashki, 11 parti politike me 18 kandidatët e tyre.





Përkatësisht, që prej orës 07:00 ka nisur procesi i votimit në bashkitë Vorë, Rrogozhinë, Lushnjë, Shkodër, Dibër dhe Durrës, ku qytetarët do të zgjedhin mes kandidatëve të PS, PD e koalicionit ‘Shtëpia e Lirisë’. Të zgjedhurit në këto votime do të kenë një mandat 1-vjeçar.

KQZ ka bërë me dije se janë 10,134 zgjedhës që votojnë për herë të parë, ndërsa 135 shtetas nuk janë përfshirë në lista, për shkak të dekriminalizimit. Në të 6 bashkitë do të jenë 941 qendra votimit, që do të jenë të hapura nga ora 07:00-19:00.

Në të gjitha qendrat e votimit do të jetë identifikimi elektronik, ndërsa në Vorë votimi dhe numërimi do të jetë elektronik, ku rezultati do të bëhet me dije menjëherë pas zgjedhjeve.

Për pesë bashkitë e tjera, rezultati pritet të dalë brenda 48 orëve. Zgjedhjet e pjesshme vendore u dekretuan nga Presidenti Meta më 20 janar të këtij viti për shkak të vakancave të krijuara nga dekriminalizimi apo dorëheqjet.

KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIE TË ZGJEDHJEVE TË SOTME:

Kandidatët e PS:

Bashkia Shkodër, Majlinda Angoni

Bashkia Durrës, Ermirjana Sako

Bashkia Dibër, Rahim Spahiu

Bashkia Vorë, Blerim Sheraj

Bashkia Rrogozhinë, Edison Memolla

Bashkia Lushnjë, Eriselda Sefa

Kandidatët e PD:

Bashkia Shkodër, Xhemal Bushati

Bashkia Durrës, Luan Hoti

Bashkia Lushnjë, Indrit Sefa

Bashkia Dibër, Luan Haka

Bashkia Rrogozhinë, Ferdinand Saraçi

Bashkia Vorë, Ymer Marku

Kandidatët e ‘Shtëpia e Lirisë’:

Bashkia Durrës, Ardian Muka

Bashkia Shkodër, Bardh Spahia

Bashkia Dibër, Premtim Kryemadhi

Bashkia Vorë, Lulzim Vrana

Bashkia Rrogozhinë, Hekuran Xhani

Bashkia Lushnjë, Elton Bano