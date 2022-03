Ndërpritet çdo transmetim! Pas Kievit, ushtria ruse shkatërron kullën televizive të qytetit të dytë më të madh në Ukrainë (VIDEO)

Ushtria e Rusisë ka shkatërruar një kullë transmetimi të televizionit dhe radios në qytetin e dytë më të madh në Ukrainë, Kharkiv.

Administrata rajonale njofton se shpërthimet kanë ndërprerë sinjalet e televizioneve dhe radios.

“Zonat e ndërtesës ku ishin pajisjet teknike janë shkatërruar dhe shkalla e dëmtimit të vetë kullave është ende duke u vlerësuar,” thuhet në deklaratë.

Të martën më 1 mars, sulmet ushtarake ruse shënjestruan kullën televizive të Kievit, duke rezultuar gjithashtu në një ndërprerje në aftësitë e saj të transmetimit.

