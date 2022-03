“Njerëzit dorëzohen ndaj dominimit të qeverisë”, Nazarko: Rezultati në Vora i pritshëm, mund të kemi surprizë në Shkodër

Analisti Mentor Nazarko teksa komentoi rezultatin e zgjedhjeve të pjesshme lokale në Vorë, ku fitoi kandidati i PS-së, Blerim Sheraj, deklaroi se rezultati në këtë bashki ishte i pritshëm.





Në një lidhje skype për ‘News24’ Nazarko tha se rezultate të tilla, ku shumë vota mori dhe kandidati i koalicionit ‘Shtëpia e Lirisë’ në Vorë, mund të ketë edhe në bashki të tjera.

“Do duheshin të dhëna empirike për të vërtetuar ato që jemi në kushtet enjë homologimi për preferencat elektorale. Për shkak të qëndrimit të gjatë të një kryeministri në pushtet, njerëzit sikur dorëzohen ndaj këtij dominimi. Është e vështirë që partitë që kontrastojnë këtë dominim, të arrijmë të afirmojmë kandidatë siç duhet. Jemi në një situatat ku PD është e përçarë dhe s’mund të jenë efektive as një copë, apo dy copat bashkë. Do e kishin të vështirë që të kontrastonin këtë dominim. Kusht fiton zgjedhjet qendrore, fiton dhe zgjedhje te pjesshme lokale. S’ka përjashtim dhe Vora. Vora ishte rezultat i pritshëm, të paktën Vora. Unë i besoj kësaj bukurie të homologimit, kësaj preference elektorale. Dielli më i fuqishëm që djeg supat e shqiptarëve është vetëm një, qeveria Rama, i cili është përpjekur të ketë një rrezatim jo tipikisht të majtë. Ai ka luajtur me të gjitha ngjyrat e ylberit.

Këto variabla që përmenda, janë me natyrë kombëtare, vlejnë për të gjithë territorin. Në rastin e bashkive të mëdha, hyjnë në lojë dhe variabla të tjera. Vora është nën ndikim të metropolit. Realitete të vogla elektorale mbulohen përmes grupeve të interesit. Rama në intuitën popullore është afirmuar si më i fortë, më i miri ndër të këqijtë. Durrësi është një realitet pak më kompleks. Por në Durrës ka përqendrim më të madh të qeverisë, për shkak të projekteve që janë kombëtare. Mund të kemi surprizë në Shkodër. Por do kemi analiza të tjera në vijim. Do kemi konsum të betejës Basha-Berisha kur të kemi rezultate. Mendoj se do të kemi rezultatin e Vorës edhe për bashkitë e tjera.”, tha Nazarko.