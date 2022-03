“Nuk pranon të ikë nga Kievi”, skenarët e ndërkombëtarëve për një qeveri në mërgim të Zelenskyt

Zyrtarët amerikanë dhe evropianë kanë diskutuar për një opsio se si Perëndimi do të mbështeste një qeveri në mërgim, nëse presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky do të duhet të largohet nga Ukraina. Kështu thanë zyrtarët perëndimorë për CNN.





Diskutimet kanë pasur disa teza, nga një lëvizje e mundshme drejt Lviv, tek mundësia që Zelensky dhe ndihmësit e tij të detyrohen të largohen nga Ukraina dhe të krijojnë një qeveri të re në Poloni, thanë zyrtarët.

Ndërkohë, burimet për CNN thonë se nuk është marrë ende asnjë vendim.

Zyrtarët perëndimorë gjithashtu kanë qenë të kujdesshëm për të diskutuar drejtpërdrejt me Zelenskyn për të pasur një opsion për qeveri në mërgim, sepse ai dëshiron të qëndrojë në Kiev, dhe deri më tani ka refuzuar bisedat që fokusohen te çështje të tjera, përveç nxitjes së Ukrainës në luftën e saj kundër Rusisë, shpjeguan dy diplomatë perëndimorë. Ata shtuan se ka pasur diskutime rreth dërgimit të një ose më shumë anëtarëve të qeverisë së Zelensky në një vend tjetër jashtë luftës, ku mund të krijohet një qeveri në rast se Kievi bie dhe Zelensky nuk dëshiron ose nuk është në gjendje të largohet.

“Ukrainasit kanë plane për të cilat unë nuk do të flas ose nuk do të hyj në ndonjë detaj për t’u siguruar që ka vazhdimësi të qeverisë në një mënyrë ose në një tjetër, dhe unë do ta lë me kaq,” tha Sekretari i Shteti, Antony Blinken.

Zyrtarët amerikanë dhe evropianë besuan në ditët e para të luftës se transferimi i Zelensky në Lviv mund të ishte i realizueshëm, sepse nuk ishte e qartë nëse Rusia do të synonte Ukrainën perëndimore. Por tani, duke pasur parasysh përshkallëzimin dramatik të luftes, ata nuk janë aq të sigurt se Rusia do të kursejë ndonjë centimetër të territorit ukrainas.