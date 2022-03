Thellohet bilanci i viktimave në 5! Dinamika e aksidentit fatal të Fushë-Krujës që ktheu fejesën në mort dhe i mori jetën nënës së dy fëmijëve(VIDEO)

FUSHË-KRUJË- Një aksident tragjik u shënua pak mbas mesnatës rreth orës 00:15 të 6 marsit në aksin Fushë-Krujë Milot në afërsi të fshatit Borizanë. Teksa festonin fejesën e tyre, çifti i të rinjve Shkumbin Brati, 20 vjeç dhe Almeina Karaj, 16 vjeçe kanë humbur jetën në saj të përplasjes së dy automjeteve. Por, lajmi i hidhur i një dashurie të prerë në mes duket se nuk ka qenë i vetmi rast tragjik. Nga përplasja e fortë e makinave kanë humbur jetën, drejtuesi i makinës ku ishin dy të rinjtë Artan Alushi, 30 vjeç , shoferi i makinës tjetër Alfred Dika, 39-vjeç si dhe së fundmi ka gjetur vdekjen 34-vjeçarja, Rudina Haka.





KUSH ISHTE RUDINA HAKA, VIKTIMA E CILA NUK I REZISTOI DOT PLAGËVE TË MARRA GJATË ASKIDENTIT NË FUSHË-KRUJË?

Rudina Haka, 34 vjeç, humbi jetën tragjikisht ditën e sotme rreth orës 17:43 në saj të aksidentit tragjik në aksin Fushë-Krujë.

Haka, e ëma e dy fëmijëve ka gjetur vdekjen në spitalin e Traumës duke e çuar në 5 numrin e viktimave. Ajo nuk mundi të rezistojë plagëve të marra në disa pjesë të trupit.

PO ÇFARË NDODHI NË ASKIDENTIN I CILI U MORI JETËN 5 TË RINJVE? CILA KA QENË DINAMIKA E AKSIDENTIT

Nga burimet e GazetaShqiptare, mësohet se Alfred Dika, 39- vjeç ishte duke udhëtuar i vetëm me mjetin tip “Mercedens Benz” nga Fushë-Kruja në drejtim të Milotit. 39-vjeçari është përplasur me mjetin tip “Golf 4” i cili drejtohej nga 30-vjeçari Artan Alushi. Nga njoftimet e forcave blu mësohet se dy automjetet e përfshira në aksident po udhëtonin me shpejtësi mbi 100km/orë. Ka dyshime sipas Policisë se mjeti tip “Benz” i drejtuar nga Alfred Dika ka kryer një parakalim të gabuar.

Burimet gjithashtu kanë theksuar se në saj të vëzhgimeve të vendit të ngjarjes, paraprakisht dyshohet se Benz-i i ka dalë përballë Golf-it.

NGJARJA HORROR KTHEN FEJESËN NË MORT! KUSH ISHTE ÇIFTI I CILI NUK ARRITI TË PLOTËSONIN ËNDRRAT E TYRE

Çifti, Alemia Karaj dhe Shkumbin Brati, një dashuri e cila nuk arriti të “gëzohej”,vetëm dy ditë pas fejesës së tyre kanë gjetur vdekjen tragjikisht në aksin e Fushë-Krujës. Një ngjarje e rëndë e cila dha fundin e jetës së dy të rinjve të cilët sapo kishin nisur jetën.

Mësohet se Shkumbin Brati dhe Almeina Karaj ishin fejuar vetëm dy ditë më parë, më 4 mars, ndërsa mbrëmjen e së dielës kishin shkuar në një lokal në Shënkoll, ku 20-vjeçari performoi pasi ishte këngëtar i muzikës popullore.

“ 04.03.2022”, shkroi 16-vjeçarja në postimin në Instagram, ku njoftonte se ishte fejuar me këngëtarin.

Almeina Karaj dhe Shkumbin Brati duket se ishin njohur pikërisht gjatë një performance në lokal të këngëtarit.

“Gjithçka nisi kështu”- ishte postimi i saj në InstaStory ku publikoi një foto arkivë, gjatë ditës së djeshme, nga momenti i takimit për herë të parë me 20-vjeçarin që daton në 10 mars të vitit të kaluar.

Gjithashtu, adoleshentja publikoi video teksa i fejuari i saj këndonte në lokal. Por gëzimi dhe festa u kthyen në tragjedi për çifti. Në aksidentin ku u përfshinë dy automjete ndërruan jetë dy drejtuesit, Alfred Dika 39 vjeç dhe shtetasi Artan Alushi, 30 vjeç, si dhe pasagjerët Shkumbin Brati 20 vjeç, dhe Almenia Karaj 16 vjeçe, të cilët po udhëtonin në mjetin që drejtonte 30-vjeçari Alushi.

AKSI FUSHË-KRUJË “TMERRI” I AUTOMJETEVE, SKENARI I NJËJTË I AKSIDENTIT TRAGJIK

Aksi Fushë-Krujë-Laç është një aks problematik, ku shpesh herë janë regjistruar aksidente tragjike, që u kanë marrë jetën shumë personave. Kjo për shkak të infrastrukturës rrugore, si dhe mos respektimit të rregullave të qarkullimit në këtë aks nga drejtuesit e mjeteve.

Aksidenti u regjistrua në të njëjtin vendin ku dy vite më parë humbën jetën 4 të rinj. Nazmi Rrahmani 35 vjeç, Flamur Visha 35 vjeç, Arben Koni 33 vjeç dhe Juljan Mehilaj 45 vjeç humbën jetën tragjikisht më 18 mars të 2021, pasi automjeti me të cilin udhëtonin u përplas me një kamion.