ANALIZA/ Zgjedhjet e 6 marsit, Rama i padiskutueshëm, opozita në përçarje fatale. Si ta lexojmë rezultatin?

Shumëkush mund të thotë që nuk ishin “zgjedhje të vërteta” përsa kohë ishin të pjesshme. Megjithatë, gjeografikisht kampioni i votës shtrihej nga veriu (Shkodër) në Shqipërinë e mesme (Durrës) e deri në jug, nëse mund ta quajmë Lushnjen “jug”.





Rreth 200 mijë shqiptarë votuan më 6 mars, nga 1.5 – 1.7 milionë njerëz që votojnë në zgjedhjet kombëtare. Pra, edhe numerikisht mund të themi që kishim një kampion domethënës dhe jo të papërfillshëm.

Rezultati dihet: Rama fitues absolut (përveç Shkodrës) me mbi 60% të votuesve dhe opozita në ditët e saj më të këqia. Eshtë ende herët për analiza përfundimtare, por gjithsesi disa gjëra është e lehtë të vërehen edhe pa dalë rezultati zyrtar nga KQZ.



E para, Edi Rama është ende një “kockë” e fortë elektorale, megjithëse është në vitin e 9-të të qeverisjes. Për shumëkënd, pushteti do të ishte gërryes, por me Partinë Socialiste duket që ndodh e kundërta. Megjithëse në plan të parë duket sikur e injoroi fushatën, Edi Rama arriti të bëjë bashkë sërish të gjitha faktorët për të dhënë produktin që ka rëndësi, votat në kuti.

Ai përdori instrumentin e vjetër “përça e sundo” duke e ndarë opozitën multipolare dhe të paaftë për të krijuar një rrymë apo frymë që do përkthehej në vota. Duke ushqyer herë me karrotë e goditur herën tjetër me shkop, herë Bashën e herë Berishën, ai ia doli të bëjë konfuz votuesin e mesëm opozitar. Kush e përfaqëson opozitën e vërtetë në këtë vend? Para 6 marsit, kjo ishte një pyetje pa përgjigje. Ndoshta, nuk ka një përgjigje as tani.

Tjetër, Rama ia doli të bëjë bashkë të gjitha faktorët që nga drejtuesit politikë e PS, një pjesë e të cilëve tentojnë ti fusin shkopin në rrota njëri-tjetrit e deri tek ata që imagjinoheshin të pakënaqur si Ditmir Bushati. Shto këtu, edhe daljen në fushatë të Vangjush Dakos e Tom Doshit, të dy të shpallur non-grata nga SHBA, por të pakompleksuar për të luftuar për kauzën e përbashkët.

E dyta, Sali Berisha ia doli të tregohet një “kafshë politike” siç do ta definonte vëllai i tij politik, Fatos Nano. Pa një logo partie, pa struktura të mirëfillta, duke huazuar logon e LSI, Berisha u profilizua si opozitari i vërtetë, si njeriu pakompromis, si dikush që nuk flirton me pushtetin dhe Edi RAmën. Ai arriti të ngrejë në publik hijen e dyshimit për një pakt ose marrëveshje të fshehtë Rama-Basha, sado paradoksale të duket kjo. “Martesa” me Ilir Metën u tregua e suksesshme, rreth 8 – 10 mijë votat e Agron Çelës ishin vendimtare për fitoren e Bardh Spahisë në Shkodër. Opozita faktike, ajo e terrenit e tregoi se nuk e tradhton dhe i mbetet besnike “berishizmit”.

E treta, pas fitores juridiko-politike me maxhorancën në Gjykatën Kushtetuese, Ilir Meta korri fitoren elektoralo-politike duke qenë përcaktues në fitoren e “Shtëpisë së Lirisë” në zgjedhjet e 6 marsit.

Nëse nuk do të ketë surpriza, e ardhmja flet për të. Në korrik do të largohet nga presidenca, do të vihet në krye të LSI dhe do të shkojë në zgjedhjet e vitit 2023 pothuajse i sigurt për ta nxjerrë këtë parti në koalicion me Berishën, si forcë të dytë politike. Ai nuk e sheh më veten si “kingmaker”, por si përfaqësues i një partie që mund të synojë më shumë dhe të ketë një objektiv shumë të qartë në zgjedhjet e 2025, largimin e Edi Ramës. Siç e ka thënë vetë Meta “Berisha është forca dhe dobësia e tij”.

E katërta, Partia Demokratike dhe Lulzim Basha. I gjendur në një situatë mjaft të vështirë, Basha duket se nuk ka ndërmend të heqë dorë nga Partia Demokratike, përkundrazi. Pavarësisht rezultatit shumë të dobët më 6 mars, ai është i ndërgjegjshëm se sigla PD është “brend politik”.

Lulzim Basha fërkon duart dhe lutet që Sali Berisha të mos jetë politikani i vetëm i shpallur “non-grata” në Shqipëri. Nëse kjo shpresë e tij do të konkretizohet, atëherë ai do ta ketë më të lehtë rrugëtimin politik. Ai u ndihmua jashtëzakonisht nga amerikanët të cilët jo vetëm i largua nga rruga e karrierës Sali Berishën, por me takimet dhe qëndrimet diplomatike tentuan ta favorizojnë aq sa mundën PD-në dhe kandidatët e saj të 6 marsit. Madje, edhe drejtësia e re i dha një dorë duke arrestuar dy ish-ministra të Edi Ramës. Fatkeqësisht për të, kryetari i PD nuk arriti ta kapitalizojë këtë mbështetje. Ai ia la Berishës terrenin dhe vetë u vërtetuta si një “kryetar zyre”. I pakuptueshëm vendimi i tij për t’u futur në fushatë vetëm në javën e tretë të shkurtit. Karriera e tij politike nuk mund të quhet e vdekur, por sigurisht e ardhmja bëhet shumë e vështirë, po të llogaritet mundësia e rrjedhjeve të tjera nga PD-ja, por edhe nga fryma e opozitarizmit në tërësi.