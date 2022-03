Heroi 11-vjeçar i luftës në Ukrainë/ Me një qese plastike, pasaportë dhe numër telefoni të shkruar në dorën e tij, djaloshi ecën mbi 1 mijë kilometra për të mbërritur në Sllovaki

Një djalë 11-vjeçar arriti të udhëtonte i vetëm më shumë se 700 milje drejt Sllovakisë për t’i shpëtuar bombave të Presidentit Putin në Ukrainën e shkatërruar nga lufta.





Djalit, emri i të cilit nuk bëhet i ditur, nëna e tij në Zaporizhzhya, Ukrainë, i tha të linte prindërit e tij dhe të shkonte në kufirin sllovak në këmbë.

Mediat lokale thanë se nëna e tij ishte shumë e sëmurë për të udhëtuar me të dhe po kujdesej për nënën e saj. Ajo ishte e tmerruar se nëse djali i saj i vogël nuk largohej për t’u bashkuar me familjen në Sllovaki, ai mund të bëhej viktimë e konfliktit që ka shkatërruar Ukrainën dhe ka bërë që më shumë se 1.5 milion njerëz të largohen.

Duke mbajtur asgjë përveç një qese plastike, pasaportën e tij dhe me një numër telefoni të shkruar në dorë, djali u nis me një xhaketë të mbushur në ngjyrë blu të errët, xhinse të zeza dhe trajnerë. Pas ditësh në këmbë, duke jetuar nga mbeturinat e ushqimit që i kishin dorëzuar nga të huajt, ai arriti të arrinte në Sllovaki ku lëvizi rojet kufitare me buzëqeshjen e tij të pafajshme.

Një zëdhënës i policisë sllovake tha: “Ai kaloi vetë kufirin nga Ukraina në Sllovaki me vetëm një qese plastike, pasaportë dhe numër telefoni të shkruar në dorën e tij”.

Pasi vendosën kredencialet e tij, rojet kufitare u siguruan që djali të ushqehej dhe të ngrohej, më pas u nisën për të mbledhur një sërë organizatash vullnetare dhe shtetërore që mund ta ndihmonin.

Duke përdorur numrin e shkruar në dorën e tij, autoritetet kontaktuan më pas me të afërmit e tij në kryeqytetin sllovak të Bratislavës, të cilët erdhën për ta marrë.

“Për djalin kujdeseshin shumë, qofshin policë, ushtarë, doganierë apo vullnetarë dhe organizata të ndryshme fetare apo civile,” tha zëdhënësi i policisë.

Ministria e Brendshme e Sllovakisë e përshkroi djalin si një hero dhe e postoi historinë e tij në internet. Një zëdhënës shkroi: “Ai i fitoi të gjithë me buzëqeshjen, pa frikën dhe vendosmërinë e tij, i denjë për një hero të vërtetë”, duke shtuar se vullnetarët sllovakë “e kishin mbajtur ngrohtë dhe i dhanë ushqim dhe pije, të cilat i kishin mbushur për udhëtimin e tij të ardhshëm”.

Ditën e djeshme policia ka postuar në rrjetet sociale një video të nënës së djalit duke e falënderuar për ndihmën që djali i saj kishte marrë në Sllovaki.

“Ka një central bërthamor pranë qytetit tim që rusët po bombardojnë,” tha ajo duke iu referuar sulmit ndaj centralit bërthamor të Zaporizhzhya , më i madhi në Evropë, i cili u mor nga forcat e Putinit të premten.

Nëna e djalit shtoi: “Isha e sëmurë, nuk mund ta lija nënën time – ajo nuk mund të lëvizë e pavarur – kështu që e vendosa djalin tim në drejtim të kufirit sllovak. Në vendin tuaj të vogël jetojnë njerëz me zemër të madhe.”

Në postim, policia u kërkoi gjithashtu njerëzve që donin të ndihmonin gruan dhe nënën e saj të largoheshin nga Ukraina, të kontaktonin Shoqatën e Bursave Rinore të Krishterë.