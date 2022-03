Numëruesit e votave në Lushnjë kanë hapur pas mesnatë së të dielës 4 kutitë e para. Eriselda Sefa ishte kryesuese, e ndjekur nga Elton Bano dhe Indrit Sefa.





Deri në orën 12:27, kandidatja e PS-së kryesonte me 372 vota, e ndjekur nga kandidati i Shtëpisë së Lirisë me 275 vota, dhe kandidati i PD-së me 63 vota.