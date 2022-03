Pas dështimit të përpjekjes së parë/ Rusia vendos për një tjetër armëpushim, do krijojë korridore të reja për evakuimin e qytetarëve

Rusia do të hapë korridore të reja humanitare në disa qytete të Ukrainës të hënën për të lejuar evakuimin e civilëve.





Sipas Ministrisë së Mbrojtjes të Rusisë armëpushimi do të jetë në fuqi nga ora 10:00 me orën lokale (08:00 GMT) me rrugë evakuimi të vendosura në kryeqytetin Kiev, si dhe në Kharkiv, Mariupol dhe Sumy. Të gjitha këto qytete janë aktualisht nën një sulm të ushtrisë ruse.

Zyrtarët ukrainas ende nuk e kanë konfirmuar këtë. Gjatë fundjavës, dy përpjekje për të hapur një rrugë për të lejuar evakuimin e civilëve nga Mariupol në juglindje të vendit u shkatërruan.

Zyrtarët ukrainas thanë se kjo ishte për shkak se Rusia vazhdoi të bombardonte qytetin gjatë orëve të armëpushimit të rënë dakord.