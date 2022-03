Procesi i numërimit në Lushnjë/ Kryeson Eriselda Sefa e PS-së. Ja si ndahen votat e kandidatëve

Në Lushnjë janë mbyllur 22 nga 157 kuti votimi, ku sipas rezultateve paraprake kryeson kandidatja e Partisë Socialiste Eriselda Sefa me 2704 vota, i dyti vjen kandidati i koalicionit ‘Shtëpia e Lirisë’ Elton Bano me 1549 vota dhe më pas kandidati i Partisë Demokratike, Indrit Sefa me 511 vota.





Ndërkaq, në bashkinë e Vorës falë votimit elektronik rezultati ka dalë më parë se bashkitë e tjera, ku u shpall fitues Blerim Sheraj. Sheraj ka siguruar një avantazh të thellë përballë rivalëve të tij, pasi ka marrë 7530 vota.

Lulzim Vrana i Shtëpisë së Lirisë ka marrë 2598 vota dhe Ymer Marku i PD 687. Ndërkohë, ka pasur edhe qytetarë që dhënë opsionin ‘asnjë’, ndërsa të tilla kanë qenë 209 vota.