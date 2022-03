Zgjedhjet e 6 Marsit/ PS merr Rrogozhinën dhe Vorën, kryeson në Durrës, Lushnjë e Dibër! Berisha drejt marrjes së Shkodrës, Basha humbje historike

Vora dhe Rrogozhina janë dy bashkitë e para ku është mbyllur procesi i numërimit të votave për zgjedhjet e pjesshme të 6 Marsit, ku janë shpallur edhe kryetarët e rinj të këtyre bashkive.





Në Bashkinë e Rrogozhinës, Edison Memolla i Partisë Socialiste tashmë edhe zyrtarisht do të jetë kryetari i ri i Bashkisë. Memolla ka marrë besimin e 5401 qytetarëve të Rrogozhinës, ose 60.3% duke siguruar një fitore bindësi. Në vend të dytë qëndron kandidati i Lulzim Bashës, Ferdinand Saraçi me 1959 vota, dhe i treti Hekuran Xhani i ‘Shtëpisë së Lirisë’ së Sali Berishës me 1594 vota. Kjo është e vetmja bashki ku Lulzim Basha e ka mundur Sali Berishën.

Krahasuar me një vit më parë me zgjedhjet e 25 prillit, PD-ja ka pësuar një humbje me 14%.3. Nga ana tjetër, PS ka pësuar një rritje me gati 10%. Nga ana tjetër bashkimi i LSI-së me Sali Berishën i ka sjellë asaj një rritje krahasuar me zgjedhjet e kaluara me rreth 12%.

Ndërkohë, rezultatet në Bashkinë e Vorës nxorën fitues Blerim Sherën të Partisë Socialiste me 7530 vota, i cili kishte një diferencë të madhe me kandidatët e tjerë. Gjithashtu ajo që vihet re është se dhe koalicioni Berisha-Meta marrin 4-fishin e votave krahasuar me Bashën.

Pjesëmarrja në bashkinë Vorë ishte 11 096 votues, ku Blerim Shera i PS mori 7530, Lulzim Vrana i koalicionit Berisha-Meta mori 2589 vota dhe Ymer Marku i PD mori vetëm 687 vota. 290 votues kanë votuar për opsionin që nuk zgjedh asnjë kandidat. Procesi i numërimit ende nuk ka nisur për bashkitë e tjera.

Procesi i votimit në Vorë u zhvillua me problematika ku në 22 qendra votimi nisi pa kryetar komisionesh nga PD. Ata u përjashtuan për shkak se nuk ishin nga Vora. Kryekomisioneri Ilirjan Celibashi theksoi në një deklaratë se në gjysmat e QV-ve në Vorë nuk janë anëtarët e plotë të komisionerëve, por shtoi se është kuorumi minimal i tyre dhe prandaj po zhvillohen normalisht votimet. Nga ana tjetër PD bëri kallëzim penal për 5 anëtarët në KZAZ e Vorës për shpërdorim detyre, duke i akuzuar se kanë minuar procesin zgjedhor në këtë bashki.

Aktualisht procesi vijon në Shkodër, Lushnje, Durrës e Dibër, ku ka një ecuri pozitive për kandidatët socialistë, të cilët janë shkëputur në vota nga kandidatët e tjerë, ndërsa situata paraqitet ndryshe vetëm në Bashkinë e Shkodrës, ku kryeson kandidati i Berishës, Bardh Spahia.

Ajo që vlen të theksohet është fakti se, Partia Demokratike e Lulzim Bashës ka pësuar një humbje si kurrë më parë në historinë e saj. Një rënie më shumë se dramatike në të 6 bashkitë.

ZHVILLIMET ORË PAS ORE:

07:33- Numërohen 43 kuti nga 101 në Dibër/ Kryeson kandidati i PS Rahim Spahiu, ja renditja e kandidatit të Bashës e Berishës

Ka nisur procesi i numërimit në Bashkinë e Dibrës. Deri më tani, janë numëruar 43 kuti votimi nga 101 në total.

Në këtë bashki, ndryshe nga bashkitë e tjera në garë janë katër kandidatë, Rahim Spahiu me logon e PS, Luan Haka me logon e PD, kandidatin e Shtëpisë së Lirisë, Premtim Kryemadhi dhe Dritan Torba i Lëvizjes së Re.

Rezultatet:

Rahim Spahiu – 7086

Luan Haka – 1798

Premtim Kryemadhi – 2177

Dritan Torba – 39

07:31 – Vijon numërimi në Durrës/ Pëfundojnë 164 kuti nga 337, kryeson kandidatja e PS, ja diferenca nga dy kandidatët e tjerë

Ka nisur procesi i numërimit të votave në Bashkinë e Durrësit.

Kandidatja e PS, Emirjana Sako ka siguruar më së shumti vota, ndjekur nga kandidati i Shtëpisë së Lirisë, Ardian Muka dhe ai i PD, Luan Hoti.

Rezultati:

Emirjana Sako PS – 18788

Ardian Muka SHL – 9287

Luan Hoti PD – 4396

07:29 – Garë e fortë në Shkodër/ 141 kuti të numëruara nga 250, kryeson kandidati i Berishës, ja renditja e 2 kandidatëve të tjerë

Procesi i numërimit të kutive ka nisur në orët e vona të mbrëmjes së djeshme edhe për Bashkinë e Shkodrës.

Deri më tani, janë hapur 141 kuti votimi nga ku rezulton se më së shumti vota ka siguruar kandidati i Shtëpisë së Lirisë, Bardh Spahia 12812 vota, ndjekur nga kandidatja e PS, Majlinda Angoni me 10827 vota dhe kandidati i PD, Xhelal Bushati me 4298 vota.

Në Shkodër rrezikohet të përsëritët procesi zgjedhor në të gjithë bashkinë. Kjo pasi me anulimin e procesit në 3 qendra votimi, 2 në Shosh dhe 1 në Pult, të cilat kanë 1300 votues, procesi përsëritet sepse Kodi Zgjedhor përcakton që nëse zgjedhjet shpallen të pavlefshme në një apo disa qendra votimi numri i zgjedhësve në këto qendra votimi është më i madh se diferenca mes kandidatit fitues dhe e kandidatit të dytë atëherë zgjedhjet shpallen të pavlefshme në të gjithë bashkinë. Kjo mbetet për t’u parë.

Pra, që Bardh Spahia të jetë fitues i këtyre zgjedhjeve duhet ta ketë diferencë 1300 vota ndërkohë që deri më tani e ka 1000.

07:20 – Procesi i numërimit në Lushnjë/ Përfundojnë 122 kutitë e para, kryeson Eriselda Sefa e PS-së, ja si ndahen votat e kandidatëve

Në orët e vona të mbrëmjes të së dielës (6 mars) nisi procesi i numërimit për zgjedhjet e pjesshme në 6 bashkitë e vendit.

Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Lushnjë nisur nga rezultatet në kohë reale në avantazh është kandidatja e Partisë Socialiste Eriselda Sefa, e ndjekur nga kandidati i ‘Shtëpisë së Lirisë’ Ilir Bano dhe kandidati i Partisë Demokratike Indrit Sefa.

Nga 157 kuti votimi, deri më tani janë numëruar 122. Eriselda Sefa e PS-së kryeson me 16034 vota, i dyti renditet kandidati i “Shtëpisë së Lirisë”, Elton Bano me 8720 vota ndërsa i treti kandidati i PD-së, Indrit Sefa me 2948 vota.