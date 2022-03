Zgjedhjet e 6 Marsit/ PS merr Rrogozhinën, Vorën, Lushnjen dhe Dibrën, kryeson bindshëm në Durrës! Berisha drejt marrjes së Shkodrës, Basha humbje historike

Vora, Rrogozhina dhe Lushnja janë tre bashkitë e para ku është mbyllur procesi i numërimit të votave për zgjedhjet e pjesshme të 6 Marsit, ku janë shpallur edhe kryetarët e rinj të këtyre bashkive.





Në Bashkinë e Rrogozhinës, Edison Memolla i Partisë Socialiste tashmë edhe zyrtarisht do të jetë kryetari i ri i Bashkisë. Memolla ka marrë besimin e 5401 qytetarëve të Rrogozhinës, ose 60.3% duke siguruar një fitore bindësi. Në vend të dytë qëndron kandidati i Lulzim Bashës, Ferdinand Saraçi me 1959 vota, dhe i treti Hekuran Xhani i ‘Shtëpisë së Lirisë’ së Sali Berishës me 1594 vota. Kjo është e vetmja bashki ku Lulzim Basha e ka mundur Sali Berishën.

Krahasuar me një vit më parë me zgjedhjet e 25 prillit, PD-ja ka pësuar një humbje me 14%.3. Nga ana tjetër, PS ka pësuar një rritje me gati 10%. Nga ana tjetër bashkimi i LSI-së me Sali Berishën i ka sjellë asaj një rritje krahasuar me zgjedhjet e kaluara me rreth 12%.

Ndërkohë, rezultatet në Bashkinë e Vorës nxorën fitues Blerim Sherën të Partisë Socialiste me 7530 vota, i cili kishte një diferencë të madhe me kandidatët e tjerë. Gjithashtu ajo që vihet re është se dhe koalicioni Berisha-Meta marrin 4-fishin e votave krahasuar me Bashën.

Pjesëmarrja në bashkinë Vorë ishte 11 096 votues, ku Blerim Shera i PS mori 7530, Lulzim Vrana i koalicionit Berisha-Meta mori 2589 vota dhe Ymer Marku i PD mori vetëm 687 vota. 290 votues kanë votuar për opsionin që nuk zgjedh asnjë kandidat. Procesi i numërimit ende nuk ka nisur për bashkitë e tjera.

Procesi i votimit në Vorë u zhvillua me problematika ku në 22 qendra votimi nisi pa kryetar komisionesh nga PD. Ata u përjashtuan për shkak se nuk ishin nga Vora. Kryekomisioneri Ilirjan Celibashi theksoi në një deklaratë se në gjysmat e QV-ve në Vorë nuk janë anëtarët e plotë të komisionerëve, por shtoi se është kuorumi minimal i tyre dhe prandaj po zhvillohen normalisht votimet. Nga ana tjetër PD bëri kallëzim penal për 5 anëtarët në KZAZ e Vorës për shpërdorim detyre, duke i akuzuar se kanë minuar procesin zgjedhor në këtë bashki.

Në Lushnje, kryetarja e re e Bashkisë do të jetë Eriselda Sefa, e cila ka dhënë mesazhin e parë pas fitores në zgjedhjet e 6 marsit. Sefa ka falënderuar të gjithë qytetarët e Lushnjës, që e kanë votëbesuar, si dhe ata që kanë votuar kandidatët rivalë, duke iu thënë se do ta kenë derën e bashkisë të hapur të gjithë.

Ndërkohë, në Bashkinë e Dibrës fitues u shpall kandidati socialist Rahim Spahiu, i cili mundi me një rezultat deri diku të thellë tre konkurrentët e tij, duke u bërë kështu kryebashkiaku i katërt socialist që del triumfues në zgjedhjet e pjesshme të 6 Marsit.

Spahiu ka marrë gjithsej 13 955 vota duke kryesuar në këtë mënyrë na kandidatët e tjerë. Një nga kutitë është e pa numëruar pasi është e konstatuar se ka qenë e thyer, por megjithatë ajo nuk ka asnjë ndikim në rezultatin përfundimtar, ndërsa mësohet se nuk do të numërohet, duke zyrtarizuar fitoren e Spahiut.

Aktualisht procesi vijon në Durrës ku ka një ecuri pozitive për kandidatët socialistë, të cilët janë shkëputur në vota nga kandidatët e tjerë, ndërsa situata paraqitet ndryshe vetëm në Bashkinë e Shkodrës, ku kryeson kandidati i Berishës, Bardh Spahia.

Ajo që vlen të theksohet është fakti se, Partia Demokratike e Lulzim Bashës ka pësuar një humbje si kurrë më parë në historinë e saj. Një rënie më shumë se dramatike në të 6 bashkitë.

ZHVILLIMET ORË PAS ORE:

12:42 – Numërimi në Dibër/ Fiton kandidati i PS-së, një kuti e dëmtuar e pa numëruar

Në Bashkinë e Dibrës ka përfunduar procesi i numërimit të 100 kutive nga 101 në total. Mësohet se, kutia e fundit nuk është numëruar pasi ka qenë e thyer.

Duke u nisur nga rezultati deri më tani, kandidati i Partisë Socialiste, Rahim Spahiu fiton bindshëm me 13.995 vota duke lënë pas kandidatin e “Shtëpisë së Lirisë”, Premtim Kryemadhin me 4.478 vota.

Në vendin e tretë është renditur kandidati i PD-së, Luan Haka i cili numëron 4.437 vota. Duke u nisur nga diferenca mes vendit të parë dhe të dytë, kutia e fundit e panumëruar nuk mund të ndryshojë dot rezultatin, dhe as fitoren Rahim Spahiun.

Procesi i numërimit në Dibër ka nisur pas mesnate për shkak të vonesave si pasojë e reshjeve të dëborës që kanë ngadalësuar transportit kutive dhe fletëve të votimit për zgjedhjet e pjesshme vendore të 6 marsit.

Rezultatet:

Kandidati i PS Rahim Spahiu – 13 955 vota

Kandidati i ‘Shtëpisë së Lirisë’ Premtim Kryemadhi 4478 vota

Kandidati i PD Luan Haka 4437 vota

Dritan Torba – 99 vota

12:12 – Numërimi i votave në Durrës, përfundon procesi në 313 kuti/ Kryeson Emiriana Sako e PS

Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Durrës nisur nga rezultatet në kohë reale në avantazh është kandidatja e Partisë Socialiste Emiriana Sako, e ndjekur nga kandidati i ‘Shtëpisë së Lirisë’ nga Adrian Muka i “Shtëpisë së Lirisë” dhe Luan Hoti i Partisë Demokratike.

Deri në këto momente, janë numëruar 313 kuti votimi nga 337 në total. Emiriana Sako kryeson bindshëm me 36.271 vota e cila ndiqet nga kandidati i koalicionit “Shtëpia e Lirisë”, Ardian Muka me 18.549 vota ndërsa në vendin e tretë renditet kandidati i PD-së, Luan Hoti i cili numëron 7.500 vota.

12:11 – Zgjedhjet e pjesshme vendore, në Bashkinë e Shkodrës kryeson kandidati i Berishës

Në Shkodër, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga rezultatet në kohë reale në avantazh është kandidati i “Shtëpisë së Lirisë”, Bardh Spahia, i ndjekur nga Majlinda Angoni e PS dhe ne vendin e tretë kandidati i PD, Xhemal Bushati.

Deri më tani, janë hapur 208 kuti votimi nga 250 kuti, ku rezulton se më së shumti vota ka siguruar kandidati i Shtëpisë së Lirisë, Bardh Spahia 17.366 vota, ndjekur nga kandidatja e PS, Majlinda Angoni me 15.558 vota dhe kandidati i PD, Xhemal Bushati me 6.232 vota.

10:47 – Numërimi në Shkodër/ 189 kuti të hapura nga 250, ja rezultatet

Në orët e vona të mbrëmjes të së dielës (6 mars) nisi procesi i numërimit për zgjedhjet e pjesshme në 6 bashkitë e vendit.

Në Shkodër, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga rezultatet në kohë reale në avantazh është kandidati i “Shtëpisë së Lirisë”, Bardh Spahia, i ndjekur nga Majlinda Angoni e PS dhe ne vendin e tretë kandidati i PD, Xhemal Bushati.

Deri më tani, janë hapur 189 kuti votimi nga 250 kuti, ku rezulton se më së shumti vota ka siguruar kandidati i Shtëpisë së Lirisë, Bardh Spahia 15746 vota, ndjekur nga kandidatja e PS, Majlinda Angoni me 14029 vota dhe kandidati i PD, Xhemal Bushati me 5.545 vota.

10:31 – Fitoi Lushnjën, kandidatja e PS mesazh atyre që s’e votuan: Bashkia e hapur dhe për ju. Balla: Fillojmë menjëherë punët

Kandidatja e PS në Lushnjë, Eriselda Sefa, ka dhënë mesazhin e parë pas fitores në zgjedhjet e 6 marsit. Sefa ka falënderuar të gjithë qytetarët e Lushnjës, që e kanë votëbesuar, si dhe ata që kanë votuar kandidatët rivalë, duke iu thënë se do ta kenë derën e bashkisë të hapur të gjithë.

“Dua të shpreh falënderime dhe mirënjohje për të gjithë qytetarët e Lushnjës, që më votëbesuan. Falënderoj ata që administruan procesin zgjedhor të të gjitha ngjyrimeve politike. Alternativat që shpreha gjatë fushatës, do të vihen në zbatim gjatë këtij viti. Por, edhe qytetarët që mbështetën alternativën tjetër, ju them se do të gjejnë mbështetje pranë Bashkisë Lushnjë. Jam vërtetë mirënjohëse për gjithë këtë votëbesim”, tha Sefa.

Ndërkohë, kreu i Grupit të PS, Taulant Balla, i uroi kandidates së PS suksese, ndërsa theksoi se premtimet e fushatës do të bëhen realitet.

“Punët do të fillojnë menjëherë. Gjithë angazhimet që kemi marrë, ne do t’i qëndrojmë fjalës sonë. Do të jeni dëshmitarët e punës sonë. I uroj suksese Eriseldës. Këto zgjedhje ishin tërësisht të mirëpritura. Këtu do të jemi edhe pas një viti, ku mendoj se na duhet më shumë punë për të thelluar fitoren”, theksoi Balla.

09:48 – Durrës/ 233 kuti të numëruara nga 337, kryeson kandidatja e PS. Ja diferenca nga dy kandidatët opozitarë

Vijon procesi i numërimit të votave në Bashkinë e Durrësit.

Kandidatja e PS, Emirjana Sako ka siguruar më së shumti vota, ndjekur nga kandidati i Shtëpisë së Lirisë, Ardian Muka dhe ai i PD, Luan Hoti.

Rezultati:

Emirjana Sako PS – 26351

Ardian Muka SHL – 13368

Luan Hoti PD – 5815

09:38 – Vijon procesi i numërimit në Lushnjë/ Përfundojnë 145 kuti, kryeson Eriselda Sefa e PS-së, ja renditja e kandidatëve të tjerë

Në orët e vona të mbrëmjes të së dielës (6 mars) nisi procesi i numërimit për zgjedhjet e pjesshme në 6 bashkitë e vendit.

Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Lushnjë nisur nga rezultatet në kohë reale në avantazh është kandidatja e Partisë Socialiste Eriselda Sefa, e ndjekur nga kandidati i ‘Shtëpisë së Lirisë’ Ilir Bano dhe kandidati i Partisë Demokratike Indrit Sefa.

Nga 157 kuti votimi, deri më tani janë numëruar 145. Eriselda Sefa e PS-së kryeson me 19.612 vota, i dyti renditet kandidati i “Shtëpisë së Lirisë”, Elton Bano me 10.499 vota ndërsa i treti kandidati i PD-së, Indrit Sefa me 3.503 vota.

09:29 – Vijon procesi i numërimit në Dibër/ Kandidati socialist “çimenton” fitoren, i dyti kandidati i Berishës

Në Dibër vijon procesi i numërimit dhe ka dalë rezultati i 61 kutive nga 101 gjithsej. Tashmë mund të themi se kandidati i Partisë Socialiste do të jetë kryetari i ardhshëm i Bashkisë Dibër pas me më shumë se 50% të kutive të numëruara ai kryeson bindshëm me 9,868 vota ose 62%.

I dyti është kandidati i Berishës me 19.4% ose 3,006 vota. Dhe me një rënie më shumë se dramatike me 31% krahasuar me zgjedhjet e kaluara të vitit 2021, PD e treta me kandidatin e saj Luan Haka që ka marrë 2,764 vota. Partia Socialiste ka shënuar një rritje me mbi 21%.

Në prononcim për ‘Report Tv’ nga Pallati i Sportit në Dibër, ku po numërohen votat, Spahiu tha se e priste këtë rezultat pasi është pritur shumë mirë nga njerëzit atje.

‘Ndihem shumë mirë, faleminderit popullit dibran. Besoj se do të bëjë më të mirën për ta. E prisnim këtë rezultat pasi jemi pritur shumë mirë. Votuan prindërit e mi, unë kam gjendjen civile në Peshkopi, por nuk ndodhi të votoja për vete. Ky do të jetë një vit pune. Rruga e Arbrit dhe do bëjmë çmos për të bërë më të mirën.’– tha Spahiu.

Më herët, procesi i votimit në këtë bashki hasur probleme për shkak se në 18 qendra votimi ka pasur mungesë energjie. Mirëpo pavarësisht mungesës së energjisë elektrike, procesi i votimit në këto qendra votimi nisi në orën 07:00 , ku pjesëmarrja e votimit në këtë qark ka qenë 43.35 %.

07:33- Numërohen 43 kuti nga 101 në Dibër/ Kryeson kandidati i PS Rahim Spahiu, ja renditja e kandidatit të Bashës e Berishës

Ka nisur procesi i numërimit në Bashkinë e Dibrës. Deri më tani, janë numëruar 43 kuti votimi nga 101 në total.

Në këtë bashki, ndryshe nga bashkitë e tjera në garë janë katër kandidatë, Rahim Spahiu me logon e PS, Luan Haka me logon e PD, kandidatin e Shtëpisë së Lirisë, Premtim Kryemadhi dhe Dritan Torba i Lëvizjes së Re.

Rezultatet:

Rahim Spahiu – 7086

Luan Haka – 1798

Premtim Kryemadhi – 2177

Dritan Torba – 39

07:31 – Vijon numërimi në Durrës/ Pëfundojnë 164 kuti nga 337, kryeson kandidatja e PS, ja diferenca nga dy kandidatët e tjerë

Ka nisur procesi i numërimit të votave në Bashkinë e Durrësit.

Kandidatja e PS, Emirjana Sako ka siguruar më së shumti vota, ndjekur nga kandidati i Shtëpisë së Lirisë, Ardian Muka dhe ai i PD, Luan Hoti.

Rezultati:

Emirjana Sako PS – 18788

Ardian Muka SHL – 9287

Luan Hoti PD – 4396

07:29 – Garë e fortë në Shkodër/ 141 kuti të numëruara nga 250, kryeson kandidati i Berishës, ja renditja e 2 kandidatëve të tjerë

Procesi i numërimit të kutive ka nisur në orët e vona të mbrëmjes së djeshme edhe për Bashkinë e Shkodrës.

Deri më tani, janë hapur 141 kuti votimi nga ku rezulton se më së shumti vota ka siguruar kandidati i Shtëpisë së Lirisë, Bardh Spahia 12812 vota, ndjekur nga kandidatja e PS, Majlinda Angoni me 10827 vota dhe kandidati i PD, Xhelal Bushati me 4298 vota.

Në Shkodër rrezikohet të përsëritët procesi zgjedhor në të gjithë bashkinë. Kjo pasi me anulimin e procesit në 3 qendra votimi, 2 në Shosh dhe 1 në Pult, të cilat kanë 1300 votues, procesi përsëritet sepse Kodi Zgjedhor përcakton që nëse zgjedhjet shpallen të pavlefshme në një apo disa qendra votimi numri i zgjedhësve në këto qendra votimi është më i madh se diferenca mes kandidatit fitues dhe e kandidatit të dytë atëherë zgjedhjet shpallen të pavlefshme në të gjithë bashkinë. Kjo mbetet për t’u parë.

Pra, që Bardh Spahia të jetë fitues i këtyre zgjedhjeve duhet ta ketë diferencë 1300 vota ndërkohë që deri më tani e ka 1000.

07:20 – Procesi i numërimit në Lushnjë/ Përfundojnë 122 kutitë e para, kryeson Eriselda Sefa e PS-së, ja si ndahen votat e kandidatëve

Në orët e vona të mbrëmjes të së dielës (6 mars) nisi procesi i numërimit për zgjedhjet e pjesshme në 6 bashkitë e vendit.

Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Lushnjë nisur nga rezultatet në kohë reale në avantazh është kandidatja e Partisë Socialiste Eriselda Sefa, e ndjekur nga kandidati i ‘Shtëpisë së Lirisë’ Ilir Bano dhe kandidati i Partisë Demokratike Indrit Sefa.

Nga 157 kuti votimi, deri më tani janë numëruar 122. Eriselda Sefa e PS-së kryeson me 16034 vota, i dyti renditet kandidati i “Shtëpisë së Lirisë”, Elton Bano me 8720 vota ndërsa i treti kandidati i PD-së, Indrit Sefa me 2948 vota.