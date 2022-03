20 VITE MË PARË/ Gazeta Shqiptare: Droga në Durrës/ Arrestohet edhe nipi i Spartak Brahos

8 Mars 2002 – Çfarë shkruante “Gazeta Shqiptare” dy dekada më parë





Droga në Durrës/ Operacioni “Duart e Pastra”. Në pranga kryepolici i Portit dhe 3 kontrollorë: S’ndaluan anijen “Delon”

Arrestohet edhe nipi i Spartak Brahos

Operacioni “Duart e Pastra”/ Rreth orës 15.00 është vendosur ndalimi i shefit të policisë së Portit, Shamet Bejko, kryekontrollorit Alush Muho, ndihmëskontrollorit Ramiz Braho si dhe Leonard Prodanit

Arrestohen në flagrancë shefat e policisë së portit, si dhe dy ndihmëskontrollorët

Heroina, në pranga djali i xhaxhait të Spartak Brahos

Pas tre ditë hetimesh, hezitimesh, ndërhyrjesh, presionesh përballë provave kokëfortë, dje pasdite është vendosur arrestimi i kryepolicëve të Portit të Durrësit, si vazhdim i Operacionit të koduar “Duart e pastra”.

Rreth orës 15.00 është vendosur ndalimi i shefit të policisë së Portit, Shamet Bejko, kryekontrollorit Alush Muho, ndihmëskontrollorit Ramiz Braho që është njëkohësisht edhe djali i xhaxhait të deputetit të Durrësit, Spartak Braho, si dhe një tjetër ndihmëskontrollor, Leonard Prodani. Braho ishte me gradë nënoficer dhe punonte prej kohësh në këtë post. Megjithatë burimet nuk saktësuan të kishte ndonjë lidhje tjetër mes deputetit socialist dhe Ramizit të cilit ai e quante nip.

Arrestimi

Ekzekutimi i urdhër-arresteve të katër të dyshuarve të radhës për përfshirje në trafikun e heroinës, është bërë në zyrën e Bejkos. Ky i fundit ka qenë duke bërë mbledhje me vartësit e tij, ku me siguri u fliste për “masat që duhen marrë kundër trafikut”, kur në derë kanë trokitur oficerët e policisë gjyqësore që i kanë lexuar vendimin e arrestit. “Nuk pritëm fare që të bëhej një herë largimi nga detyra e policit e më pas arrestimi, u bë arrestim në flagrancë”, thanë dje drejtuesit e operacionit. Pas tij në pranga janë vënë edhe Muho si dhe dy ndihmëskontrollorët, për të cilët ka qenë më e lehtë. Të katër të pandehurit e djeshëm akuzohen për “shpërdorim detyre me qëllim favorizimin e trafikut të klandestinëve dhe drogës”, kanë pohuar dje në mbrëmje burimet zyrtare të Ministrisë së Rendit, të cilët kanë marrë pjesë në hetimin e anijes “Delon”, si dhe drejtori i policisë së Durrësit, Ruç… Sipas këtyre burimeve, – nisur nga statusi dhe lidhjet e të dyshuarve – arrestimet e djeshme janë bërë mbi bazë provash dhe jo mbi bazë dyshimesh (siç veprohet rëndom). Ç’ka do të thotë se akuza do të vërtetohet lehtë. Në fakt, të gjithë të arrestuarit nuk kishin më shumë se tre muaj në këtë detyrë. Dhe në momentin e emërimit, Bejko e Muho, u reklamuan nga krerët më të lartë të Policisë së shtetit si njerëz të ndershëm dhe që do të “vinin në zap trafiqet në Portin e Durrësit”. Sepse edhe paraardhësit e tyre ishin shkarkuar me të njëjtën akuzë, atë të favorizimit të trafikut. Bejko vinte në këtë detyrë nga posti i shefit të policisë në Shijak.

Po dje në mbrëmje janë arrestuar edhe dy sekserët e klandestinëve, Gëzim Seferi 39-vjeç banues në lagjen Kodër Shijak dhe Marko Taka 46-vjeç banues në lagjen 6 të Durrësit. Ndërsa është shpallur në kërkim edhe një tjetër sekser, emri i të cilit nuk bëhet i ditur për arsye hetimi.

Delon-i

Paraditen e së hënës, një dyshim – të paktën kështu është deklaruar zyrtarisht – për klandestinë në anijen “Delon” ka çuar në të agjentët e drejtorisë së policisë për kontroll. Por gjatë kontrollit për klandestinë, (janë gjetur dhjetë të tillë) policët poshtë krevatit të pronarit, Muhamet Muça, kanë gjetur edhe 16 kilogramë heroinë. Po atë ditë janë arrestuar pronari, ekuipazhi, klandestinët si dhe dy punonjës policie. Por dy ditë më pas, mesa duket si pasojë e hetimeve të personave të arrestuar, policia gjeti edhe Deklaratat që kanë dhënë të arrestuarit kanë implikuar edhe krerët më të lartë të policisë së portit. Madje burimet operative dhe konfidenciale flasin për përfshirje edhe të disa politikanëve në këtë rrjet heroine që niste nga Turqia dhe përfundonte në Itali. Zyrtarët e Ministrisë së Rendit, premtojnë se ditët në vazhdim do të sjellin edhe arrestime të reja për operacionin “Duart e Pastra”.