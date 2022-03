ANALIZA/ Basha flet për kurth dhe anomali. A ka patur vërtet një “komplot” Rama-Berisha-Meta kundër Partisë Demokratike?

Humbja e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 6 marsit nuk ishte surprizë për shumicën e vrojtuesve të zhvillimeve politike. Por, ajo që bëri përshtypje ishte diferenca e madhe e votave të kandidatëve të PD ndaj rivalëve të PS, por sidomos ndaj “sivëllezërve” të Shtëpisë së Lirisë.





Rreth 60% e 200 mijë shqiptarëve që dolën të votojnë të dielën ia hodhën votën kandidatëve të partisë në pushtet. Ky rezultat nuk parathotë asgjë të mirë për opozitën në përgjithësi.

Lulzim Basha u foli dje të vetëve për “anomali” dhe “një kurth” që iu ngrit atij dhe Partisë Demokratike në zgjedhjet e pjesshme vendore. Po ç’nënkupton ky “kurth”? Dhe nëse ka patur një komplot, kush janë të përfshirë në të?

Lulzim Basha është kujdesur që t’i fusë të gjithë rivalët e tij në një thes. Prej muajsh ai flet për trekëndëshin e Bermudës që sipas tij përfshin 3 politikanët më të rëndësishëm në vend: Edi Ramën, Sali Berishën dhe Ilir Metën. A kanë bashkëpunuar këta me njëri-tjetrin kundër PD-së apo “kurthi” është thjesht një paranojë që gjendet në kokën e Bashës?

I marrim me rradhë. Shpallja e zgjedhjeve të pjesshme u dekretua nga presidenti Meta në një moment të pavolitshëm për PD. Ajo sapo kishte dalë nga një betejë në kuptimi e plotë të fjalës. Gurë, shkopinj, gaz lotsjellës, gjak e qysqi ishin kryefjala e 8 janarit dhe e ditëve që e pasuan. Në mes të këtij kaosi, Meta vendosi të zbatojë vendimin e Gjykatës Kushtetuese që i hapte rrugë zgjedhjeve të pjesshme në 6 bashki. PD-ja ishte e papërgatitur për këtë garë elektorale. Në kokën e Bashës, ky ishte “kurthi” i parë që iu ngrit atij.

E dyta, përkundër dëshirës së lidershipit të PD, Sali Berisha arriti të përfaqësohet në një farë mënyre në zgjedhjet e 6 marsit. Pavarësisht se “Komisioni i Rithemelimit” nuk u regjistrua si parti politike, Berisha nëpërmjet koalicionit me LSI dhe PDK u fut zyrtarisht në zgjedhje. PD-ja nuk arriti të bllokojë regjistrimin në KQZ të koalicionit “Shtëpia e Lirisë”. Por, juridikisht a mund të bllokohej ky akt? Dhe a ka ndikuar Rama në këtë vendim të KQZ? Ky është “kurthi” i dytë që Basha mendon se iu ngrit atij.

E treta, Gjykata Kushtetuese ndryshe nga ç’lanë të kuptohet anëtarët e saj ditët para vendimit, në fakt, nuk e shkarkoi presidentin Ilir Meta. Kjo i dha një kredibilitet tjetër jo vetëm Metës si individ, por “berishizmit” në përgjithësi dhe koalicionit të ri “Shtëpia e Lirisë”.

Fitorja e betejës politike nga ana e Metës e valorizoi koalicionin Berisha-Meta në fushatën elektorale të 6 marsit. A ka ndikuar Edi Rama në vendimin e Kushtetueses për të mos e shkarkuar Metën? Ky është “kurthi” i tretë që Basha mendon se iu ngrit PD-së.

E katërta, Lulzim Basha e nisi fushatën elektorale, në zbatim të Kodit Zgjedhor, vetëm javën e tretë të shkurtit. Ndërkohë, Rama i kishte të vetët në terren të paktën 1 muaj më herët, ndërkohë që Berisha vijonte fushatën i qetë fshat më fshat.

Megjithatë, Basha mund të jetë kujtuar me vonesë, por disa nga drejtuesit kryesorë të PD-së nuk u panë fare në fushatë elektorale. Përveç Grida Dumës e cila i ka zhdukuar nga “Instagrami” fotot me kryetarin e partisë, edhe drejtues të tjerë si kreu i grupit parlamentar Alfred Rushaj qëndruan indiferentë dhe nuk u përfshinë në fushatën e 6 marsit. Ky mund të jetë “kurthi” i katërt ndaj PD-së dhe Lulzim Bashës.

E pesta, një pjesë e mediave, sidomos ato që njihen për lidhje të afërta me oligarkë të ndryshëm mbajtën një qëndrim të hapur “pro” Berishës dhe kundër PD-së. Ky qëndrim mund të ketë ardhur me bekimin e elefantëve të politikës, Ramës, Metës dhe Berishës të cilët në një farë mënyrë e izoluan kreun e PD-së dhe u përpoqën ta defaktorizonin atë. Implikimi i pasunarëve me lidhje politiko-mediatike “pro” Shtëpisë së Lirisë, mund të duket si “kurthi” i pestë në sytë e Lulzim Bashës.

Pavarësisht, listës së “kurtheve” që Basha mund të ketë ndërmend, një fakt është real: Partia Demokratike në 6 bashki nuk mundi të marrë me shumë se 15% të votave. Për herë të parë në histori ajo u rendit forcë e tretë politike. A mund ta justifikojnë “kurthet” dhe “komplotet” paaftësinë për t’u ngjitur në majën e pushtetit? Sa do jenë të gatshëm të presin militantët e PD-së dhe a do të vazhdojnë ata t’i qëndrojnë besnikë kryetarit të tyre? Eshtë ënde herët për konkluzione, megjithatë, ujërat nuk mund të qëndrojnë të qeta për shumë kohë. Zgjedhjet kombëtare të pushtetit vendor janë pas 1 viti dhe palët do duhen të vrasin mendjen që tani, për të gjetur kandidatë, burime financiare. Sidomos, duhet ta vrasin mendjen për të gjetur vota. Sot, PD mund të justifikohet se doli forcë e tretë, pasi ishin zgjedhje të pjesshme dhe se u bënë në një atmosferë “komploti”. Ky rezultat ndoshta do të harrohet shpejt, por mot, Lulzim Basha nuk e ka luksin të dalë forcë e tretë politike. Nëse kjo ndodh, ai do ta ketë vështirë të gjejë alibi me “armiq të brendshëm e të jashtëm”.