ANALIZA/ Kriza e refugjatëve në Siri dhe Ukrainë, gazetarja e famshme kritikon shtetet perëndimore: Nuk i mikpritën sirianët siç po i presin ukrainasit

Pamje paralele shoh në vërshimet e njerëzve që vijnë drejt meje. Njëra po më ndodh para syve në kufirin Ukrainë-Poloni, ku duar të mëdha që shtrëngojnë të vegjlit, koka të vogla të mbështetura mbi supet e lodhura, zhurma e vazhdueshme e valixheve që rrotullohen. Shoh fytyra të ngrira nga tronditja, të kapluara nga traumat që nuk do të zbehen kurrë plotësisht. Sytë e tyre u ndezën nga një mosbesim i plotë, mendjet të paafta për të kuptuar jetët që kanë lënë pas.





Imazhi tjetër është mbivendosur në psikikën time, krijuar nga përroi i kujtimeve gjatë mbulimit të krizës së refugjatëve të vitit 2015. Në atë kohë, turmat u shtypën kundër telit të koncertinës në kufirin Greqi-Maqedoni. Një nënë e futi foshnjën e saj nën një tarp plastik në shiun e rrëmbyeshëm, një baba mbajti në këmbë vajzën e tij të pagjumur me ethe duke thënë: “Shikojeni, shikoni gjendjen e saj, në Siri ajo ishte një princeshë”.

Sot duket sikur bota është zgjuar dhe më në fund ka kuptuar se sa e pamëshirshme dhe vrastare është qeveria ruse. Sikur sirianët nuk kanë vite me radhë që vdesin nën të njëjtat bomba ruse. Sikur zëra të panumërt sirianë nuk i luteshin botës t’i ndihmonte. Në atë kohë, ata më pyetën, “pse bota nuk kujdeset për ne?” Por nuk mund t’i përgjigjesha pyetjes pa i lënduar edhe më shumë. Si mund t’i thuash dikujt se jeta e tij nuk është pjesë e një llogaritjeje gjeopolitike, se në skemën e madhe të mjeshtrave të kukullave, jeta e tyre nuk vlen aq shumë?

Po shohim me dhimbje se refugjatët priten në mënyrë selektive dhe kriminelët e luftës dënohen në mënyrë selektive. Nuk janë vetëm mediat perëndimore ato që janë të njëanshme; është bota perëndimore.

E dëgjoj në retorikën që del nga politikanët, gazetarët dhe liderët globalë. Retorika se si ukrainasit janë një “popull i begatë i klasës së mesme”, “familja fqinje”, “të civilizuar”. Sikur ajo që përkufizohet si një njeri që ia vlen të shpëtohet, identifikohet nga ngjyra e lëkurës së tyre, gjuha që flasin, feja që praktikojnë ose vendi ku kanë lindur.

E vërteta e shëmtuar është se njerëzimi ynë është i thellë. Dhe kjo ma thyen zemrën.

Sot, në Poloni shoh bukurinë e asaj që mund të ndodhë kur refugjatët janë të mirëpritur. Kur mirësia dhe dhembshuria është ajo që i përshëndet ata që janë në arrati për të shpëtuar jetën e tyre. Kur qindra vullnetarë presin autobus pas autobusi. Kur forcat e sigurisë të vendit pritës lehtësojnë lëvizjen, ofrojnë informacion dhe strehë. Kur një i huaj thotë: “Nuk ka problem, ju jeni të sigurt tani, si mund t’iu ndihmoj?”.

Përsëri, mendja më shkon tek ajo që ndodh kur refugjatët nuk janë të mirëpritur. Në vitin 2015, asnjë nga restorantet apo kafenetë rreth stacionit të trenit në Budapest të Hungarisë nuk i lejoi refugjatët të hynin brenda. Ata që iknin u mblodhën si bagëti nga forcat e sigurisë derisa depërtuan dhe thjesht ia mbathën me vrap. U krijuan me kilometra të tëra njerëzish që ecin, shpresojnë dhe luten se dikush do të tregohet i mëshirshëm ndaj tyre.

Kishte aq shumë retorikë kundër refugjatëve nga qeveritë dhe popullatat evropiane në atë kohë, të mbështjellë me frikën se ISIS do të depërtonte, sa që ata në rrugë ishin “shumë të ndryshëm”. Dhe po, kjo ishte gjithashtu në kulmin e bombardimeve të ISIS në Evropë. Por ishte edhe kulmi i sulmeve të ISIS dhe grupeve të tjera terroriste në Siri, Irak, Afganistan dhe më gjerë.

Në zemër të këtij është realiteti i trishtuar, se refugjatët për të cilët kam raportuar në vitet e kaluara ishin nga Lindja e Mesme, Afrika e Veriut dhe Afganistani dhe u konsideruan “tjetri” nga shumë në botën perëndimore. Dhe për disa arsye kjo i bëri dhimbjet dhe vuajtjet e tyre të pakuptueshme.

I thashë botës në CNN se sirianët janë si kushdo tjetër; ata kishin ëndrra, shtëpi, një ndjenjë sigurie në të cilën besonin. Më dukej sikur nuk po rezononte, nuk po depërtonte. Për shumicën dërrmuese të audiencës sonë perëndimore, ata mbetën “tjetri”.

Si gazetare, shpesh pyes veten: A kam dështuar disi atëherë? Si mund t’i kisha treguar ato histori refugjatësh për ta bërë botën të kujdesej? Atë faj e kam mbajtur me vete prej vitesh, edhe sot. Sepse me siguri, duhet të kishte pasur një mënyrë për t’i treguar botës perëndimore, e njëjta botë që tani qëndron me ukrainasit; se sirianët, irakianët, afganët dhe të tjerët që morën të njëjtën rrugë përmes Evropës janë njësoj si ata.

Unë jam arabo-amerikane, por pamja ime, me lëkurë në ngjyrë të hapur, me sy të gjelbër, me flokë të hapur, është aq jashtë stereotipit arab, sa askush nuk e vë në dyshim nëse i përkas prejardhjes nga ky popull.

Unë shoh fytyra siriane dhe irakiane në ato të ukrainasve. Dhe jam kthyer në Greqi në vitin 2015, kur një zonjë siriane e moshuar, elegante që ikte për siguri në baltë, më kapi për krahu, me prekjen e saj të butë si Nana ime.

Më kujtohet po atë vit, një grua në Hungari na kërkoi të mos filmonim, jo ​​sepse shqetësohej për sigurinë e familjes së saj ende në Siri, por sepse nuk donte që ta shihnin të poshtëruar, të ulur në tokë, të pisët.

Këtë javë pashë gratë dhe fëmijët ukrainas që ishin në autobusët e pritjes dhe jam shumë e lehtësuar për hir të tyre, se kanë një histori krejt tjetër.

Nuk ishte keq në të gjitha aspektet. Kam qenë dëshmitare e disa momenteve të ngrohta në vitin 2015. Njerëzit në autostradën që lidh Hungarinë me Austrinë ndaluan me karroca, ushqim dhe ujë për refugjatët. Duke kërkuar falje për sjelljen e qeverisë së tyre, u thanë: “Nuk jemi të gjithë të tillë”. Dhe në pikat e improvizuara të grumbullimit, përpjekjet e vendasve përfundimisht u kombinuan me ato të shoqërive më të mëdha të bamirësië për të ofruar strehim bazë. Por asnjëra prej tyre nuk krahasohet me atë që po shoh këtu në Ukrainë dhe Poloni.

Në çdo qendër të zhvendosjes së refugjatëve dhe pikëkalim kufitar, ka male me rroba, pellushë, karroca e shumë të tjera. Një sistem i tërë dhe një ushtri vullnetarësh që punojnë së bashku për të ndihmuar ukrainasit që ikin në nevojë.

Më kujtohet kur kancelarja gjermane Angela Merkel tha se vendi i saj do të pranonte një milion sirianë. Refugjatët me të cilët isha në Hungari filluan të qanin nga gëzimi; më në fund do të ndjeheshin të mirëpritur dhe nuk do të trajtoheshin më si mbeturina të padëshiruara. Por në fund të fundit, ndërsa muajt zvarriteshin, zgjidhja më e madhe e Evropës ishte të lidhte një marrëveshje me Turqinë për të mbyllur rrugën e emigrantëve, duke i mbytur ata që ishin në rrugë në harresë.

Shtatë vjet më vonë, shumë prej tyre janë ende në të njëjtat kampe dhe qendra të improvizuara. Disa fëmijë të lindur në kampe nuk kanë njohur kurrë një shtëpi të vërtetë. Shumë prej tyre nuk janë të vetëdijshëm se sirianët janë ende në këto kampe të improvizuara.

Unë i përqas ato kujtime me atë që po ndodh sot në mbarë botën, kur kaq shumë kombe deklarojnë se të gjithë refugjatët ukrainas të mirëpritur. Unë shoh vendet perëndimore që u ofrojnë këtyre refugjatëve rezidenca shumëvjeçare, leje pune dhe tranzit falas në vende të tjera.

Unë shoh se si fuqitë perëndimore dhe të tjera superfuqi shprehin indinjatën ndaj Ukrainës, po të njëjtat kombe që, në rastin më të mirë, bënë fjalë kur Siria ishte në vështirësi dhe ato që thjesht e mbajtën gojën mbyllur. Unë shoh vend pas vendi, perëndimor dhe jo, të bashkuar në presionin ndaj Rusisë, duke goditur sanksione më të ashpra se kurrë më parë. Shoh kompanitë e kartave të kreditit që anulojnë përdorimin në Rusi, linjat ajrore që ndalojnë shërbimet dhe produktet aty.

Pavarësisht se nga janë, emocionet e refugjatëve janë kaq të ngjashme: pamundësia për të kuptuar se si realiteti i tyre u ndryshua kaq papritur dhe dhunshëm, dhe ndjenja e fajit që përjetojnë të mbijetuarit.

Secila luftë luftë ka veçoritë e saj, pasi planet bëhen nga fuqi më të mëdha se individi, por edhe nga lakmia dhe mizoria e gjeopolitikës. Por, dhimbja e njerëzimit e kapur në tërheqjen e luftës mbetet e njëjtë. Agonia e të kuptuarit se jo vetëm që shtëpia nuk është më e sigurt, por edhe se ajo mund të mos ekzistojë më fare.

Fshatrat dhe qytetet ku dikur vraponin e ndiqnin njëra-tjetrën këmbët e vogla, tani janë shndërruar në gërmadha. Kuzhinat dhe dhomat e ndenjes ku familjet mblidheshin për të ngrënë dhe çiftet grindeshin, janë hedhur në erë nga predhat dhe janë mbuluar me pluhur gri. Të mbijetuarit mbajnë duart neë kokë, supet u dridhen, shpirtrat u ulërijnë.

Kjo dhimbje është universale. I tillë duhet të jetë edhe reagimi ndaj saj.

(Përkthyer dhe përshtatur në shqip nga CNN)

(Shkruar nga Arwa Damon)