DASH: Lufta në Ukrainë do të përfundojë kur Vladimir Putin ta kuptojë se po vë në rrezik pushtetin e tij

Nënsekretarja e Shtetit për Çështjet Politike në Departamentin e Shtetit të SHBA-së, Victoria Nuland ka deklaruar se lufta në Ukrainë do të përfundojë kur Vladimir Putin të kuptojë se kjo aventurë po vë në rrezik pushtetin e tij, ushtrinë e tij dhe njerëzit e tij, që ai po gjakos jetën e popullit rus, dhe të ardhmen e tyre për ambicien e tij të kotë.”





Duke folur në një seancë dëgjimore të Komisionit për Marrëdhëniet me Jashtë të Senatit, Nuland tha se vetëm kur të arrijë në atë pikë, Putini “do të duhet të ndryshojë kursin, ose populli rus do t’i marrë fatet në duart e veta”.

“Nga perspektiva e SHBA-së, Putini do të dalë i humbur nga kjo aventurë. E pyetur se çfarë e shtyu Putinin të pushtonte Ukrainën, Nuland tha se një pyetje e tillë duhet t’i drejtohej liderit rus, por shtoi se “me kalimin e viteve, ambicia perandorake e Presidentit Putin është rritur dhe ai është i pakënaqur me 30 vitet e fundit të Rusisë. Ai ka dëshiruar prej kohësh të jetë njeriu që rikrijojë Bashkimin Sovjetik, rënia e të cilit siç tha ai ishte një nga tragjeditë më të mëdha të shekullit të 20-të. Unë mendoj se në dy vitet e fundit ai ka qenë veçanërisht i fiksuar pas kësaj ideje. Ai ka krijuar, siç e dini, një lumë gënjeshtrash se si SHBA-të do ta përdornin Ukrainën si trampolinë për Rusinë ose se si NATO do ta përdorte në këtë rast. Ai e ka bërë të qartë në dy ditët e fundit që sipas tij, Ukraina nuk është një vend i pavarur nga Rusia. Mendja e tij tani është atje dhe që ta shohin të gjithë. Pra, kjo është ajo që më shqetëson se jo vetëm që duhet të sigurohemi që kjo lojë e tij ndaj Ukrainës të jetë një dështim strategjik për Putinin, por edhe ndaj të gjitha vendet e tjera në rajon. Oreksi i tij është rritur por ne s’mund ta lejojmë që kjo situatë të vazhdojë kështu”, tha Nuland.