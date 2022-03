Deputetët kundër Bashës, Kreu i PD-së së Matit i del në mbrojtje: Sot më shumë se kurrë duhet ta mbështesim!

Kryetari i Partisë Demokratike në Mat, Arjan Lika ka dalë në mbështjetje të kryedemokratit Lulzim Basha duke thënë se Demokratët gjenden në një kohë kur duhet ta mbështetin më shumë se kurrë.





“Jemi ne gjendje lufte. Degjojme jap doreheqjen, Po si e jep doreheqjen tani nga nenkryetar partie, nga nenkryetar kuvendi, tani ne lufte? Po te ishe ne pushtet do ta jepje doreheqjen?

Nuk behet keshtu, deputetet duhet te kene me prane njerezve. Sot me shume se kurre ta mbeshtesim kryetarin. Vendimin e 9 shtatorit. Nuk e mori per veten, por e beri per te Miremen e çdo demokrati qe sot po vuan. Te vazhdojme fort perpara”, tha Arjan Lika.

