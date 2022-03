E PLOTË/ “Ke përgjegjësi”, “Duhet të ikësh”, “Nuk të pranojnë!”- Debatet e deputetëve të PD-së me Bashën për 6 Marsin

Grupi parlamentar i Partisë Demokratike është përfshirë mbrëmjen e sotme (e hënë) në një debat të fortë dhe të ashpër lidhur me rezultatin shumë të dobët të zgjedhjeve të pjesshme të 6 Marsit.





Prej orës 20:40, deputetët kanë debatuar me kreun e demokratëve Lulzim Basha lidhur me humbjen e një dite më parë.

Në mbledhjen e grupit parlamentar, Basha u shpreh se PD ishte e detyruar për të marrë pjesë në zgjedhje ndërkohë që nesër do te mblidhen organet e tjera të partisë.

DEBATET:

Lulzim Basha: 6 marsi ishte kurth pas 8 janarit dhe ne u vendosem para detyrimit per te marre pjese ne zgjedhje. Nesër mblidhen organet e tjera te partisë.

Ferdinand Xhaferri: Jam me i vjetri dhe me eksperience, skam ambicie por përgjegjësi për PD. Berisha s’eshte zgjidhje dhe e ka mbyll me PD por ti na ke fyer kur thua skam humb asnje gare. Duhet të largohesh si kryetar!

Lulzim Basha: S’kam humb asnje gare, zgjedhjet i kane vjedhur.

Dashnor Sula: Cila është zgjidhja kryetar? Se keshtu mund te na thuash perseri. Si i jep zgjidhje? Ke pergjegjesi ti dhe ne. Nuk na beson me asnje keshtu. Nese i sherben mandati im per PD dhe bashkimin e demokrateve e ve ne dispozicion qe te jap dorëheqjen qysh ne kete moment. Skam ardhur tek PD dhe si Deputet per interesa personale e se dua mandatin per veten time se ska vlere pa demokratet. Se kam pare kurre PD si lope per ta mjelur por perkundrazi kam dhen shume e skam kerkuar per te marrur gje mbrapsh nga Pd.

Mandatin se shoh si privilegj absolutisht. Po te deklaroi qe nese nuk ka zgjidhje ne PD mua mos me konsideroni me per zgjedhjet e arshshme vendore. Dhe nese nuk shoh zgjidhje dhe me krijohet bindja qe PD do jete konkurruese reale ne zgjedhjet e ardhshme un do e mbyll karrieren e Deputetit.

Ilda Dhori: Duhet të ikësh, duhet të hapet gara në PD. Berisha e ka mbyllur duhet të zgjedhin demokratet cili na bashkon.

Helidon Bushati: Duhet të shkojmë përtej egos. Duhet kongres pajtimi, të bashkohemi! Duhet të gjithë në këtu dhe koleget tanë të ‘Shtëpisë së lirisë’ të kalojmë përtej egove personale për të mirën e PD. T’i hapet rruga zgjedhjeve. Duhet kongres pajtimi me pjesëmarrjen e të dy rrymave ku per te mirën e përgjithshme disa duhet te bejne nje hap prapa.

Agron Gjekmarkaj: Komisioni të çojë PD në zgjedhje. Unë jap dorëheqjen nga funksionet e mia dhe mbetem deputet i thjeshtë”, mësohet të jetë shprehur Gjekmarkaj në mbledhje.

Lefter Geshtenja: Duhet te beni nje hap pas ju i pari pastaj me rradhe te gjithë, ne menyre qe te bashkohen demokratet ne baze. Nuk mund te vazhdohet me keshtu, duhet reflektim i thelle nga te gjithë, nga ju i pari, duhet te sakrifikojme te gjithe qe te shpëtojmë PD. Nese na dhimbset vërtetë PD duhet ta bejme sot se neser do jete vone. Ju duhet te beni nje hap pas qe te bashkohen demokratet. Sot demokratet jane te ndare.

Lefter Geshtenja: Duhet te beni nje hap pas ju i pari pastaj me rradhe te gjithë, ne menyre qe te bashkohen demokratet ne baze. Nuk mund te vazhdohet me keshtu, duhet reflektim i thelle nga te gjithë, nga ju i pari, duhet te sakrifikojme te gjithe qe te shpëtojmë PD. Nese na dhimbset vërtetë PD duhet ta bejme sot se neser do jete vone. Ju duhet te beni nje hap pas qe te bashkohen demokratet. Sot demokratet jane te ndare.

Drejtuesit e partise nuk dalin ne terren jane larguar nga strukturat e PD shkojme vetem per fushata, nuk mund te vazhdohet kështu.

Emilia Koliqi: Bëj deklarate dorëheqjeje. Saliu është i ikur, largohu që te bashkojmë partine pa Berishën.

Oriola Pampuri: Ne e dinim qe do dilnim keshtu se ishin zgjedhje kurth po normale te bashkohemi me demokratet po ne terren. Mos ta kerkojme pergjegjesine vetem te Lulzim Basha. Kemi zgjedhjet 2023. Skemi kohë.

Selaudin Jakupllari: Duhet të punojmë për bashkim, duhet të reflektosh. Berisha e ka mbyllur me PD por duhet të bashkojmë bazën.

Kasem Mahmutaj: Duhet një garë e hapur, të gjejmë kush e bashkon nëpërmjet zgjedhjeve! Ne mund të flasim gjithë natën por këtij debati zgjidhje i jep vota!

Elda Hoti: Duhet guxim, kemi turp nga familjarët. Dua të të tregoj realitetin, të kam thënë gëzoj respekt për ty dhe do të mbështes, por tani po vihet në diskutim dinjiteti. Nuk të pranojnë!

Grida Duma: Lideri ne nje parti politike eshte 90 % dhe numrat dy tre apo 27 cfaredo te bejne nuk e zevendesojne dot as permiresojne dot liderin.

Degjova qe e niset fjalen tuaj kryetar duke thene ose me mua ose ketu do tju vije Sali Berisha.

Sali Berisha duke dashur tju munde ju, mundi Partine Demokratike.

Ne kete gare per shkak te luftes midis Sali Berishes dhe jush humbi partia demokratike.

Ne kete beteje ne beme gjithcka te mos e benim betejen Berisha kunder Bashës por nuk e evituam dot.

Ju thoni sot ketu “o te jem une ose ketu do jete sali berisha” pra o une o askush nuk mundet.

Cka do te thote qe kulti i individit që po luftojme eshte ende me i rrenjosur. Kjo gare u be PD kunder PD dhe kjo nuk eshte ne asnje moment e pranueshme me.

Nese doni te jeni i sinqerte vertete ju keni humbur shume beteja, dhe nga ky pranim nis zgjidhja.

Tani para se te na drejtohesh ne me pyetje kam yne nje pyetie per ty: a ndjen ti kryetar pergjegjesi morale personale per kete humbje?!