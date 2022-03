Pasi Rusia deklaroi se do të shpallte armëpushim nesër për disa qytete, vjen reagimi zyrtar nga Ukraina.





Në një njoftim thuhej se armëpushimi për hapjen e një korridori humanitar do të niste nesër në orën 9:00 të mëngjesit në Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv dhe Mariupol, së bashku me qytetet e tjera të negociuara me palën ukrainase.

Ukraina zyrtare theksoi se është e vështirë që t’i besosh pushtuesit.