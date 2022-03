FOTOT/ Kush janë gratë dhe vajzat e politikës që Juri Kim i ftoi në rezidencën e saj për 8 Mars

Ambasadorja Yuri Kim organizoi një pritje me gra dhe vajza, që janë përfshirë në gazetari, arsim, drejtësi, ushtri, biznes dhe shoqëri civile me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas. Mes të ftuarave, ra në sy prania e grave të lidhura me politikën, si ajo e Linda Ramës, bashkëshortes së kryeministrit Edi Rama, ish-Ministres së Drejtësisë, Etilda Gjonaj dhe deputetja e Partisë Demokratike, Grida Duma.





Kim vuri në dukje se gratë udhëheqëse janë duke i dhënë formë të ardhmes së Shqipërisë dhe përpjekjet e tyre kanë rëndësi për të gjithë shqiptarët, veçanërisht për gratë e reja të cilat i shohin ato si shembull për t’u ndjekur.

Ajo vlerësoi gjithashtu punën e grave shqiptare të cilat mbështesin vendin në skenën botërore, siç ishte në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku javën e kaluar Shqipëria ishte bashkë-autore me Shtetet e Bashkuara në rezolutën që dënonte pushtimin rus të Ukrainës.

Ambasadorja Kim nxiti gratë udhëheqëse shqiptare që të mbështesin njëra-tjetrën dhe gjithashtu të këshillojnë vajzat e reja të cilat do të vazhdojnë të çojnë përpara barazinë gjinore.