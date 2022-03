“Mos ja hani gënjeshtrat Ramës” Monika Kryemadhi bën krahasimin e çmimit të naftës me Maqedoninë e Veriut dhe Kosovës

Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi ka reaguar pas deklaratave të Ramës i cili tha se qeveria nuk ka asnjë ndikim në rritjen apo uljen e çmimit të naftës. Me anë të një postimi në Facebook, Kryemadhi thotë se Shqipëria nuk ka shpallur gjendje lufte, ndaj rritja e karburanteve dhe energjisë elektrike janë të ndikuara vetëm prej vendimmarrjeve të Edi Ramës.





“Qytetarët në Maqedoninë e Veriut, vend i cili nuk prodhon asnjë fuçi naftë, e marrin naftën më lirë dhe cilësisht më të mirë se qytetarët tanë. Nafta që marrin qytetarët e Kosovës importohet në Durrës, transportohet deri atje dhe në pompa është më e lirë se nafta që marrin qytetarët tanë” – shkruan ndër të tjera Kryemadhi.

Sipas Kryemadhit, Shqipëria ka një nëntokë të pasur me naftë, ndaj shkruan “më e pakta mbyll gojën e na kurse të vjellat”.

Postimi i Monika Kryemadhit:

Me e pakta mbyll gojën dhe na kurse të vjella. Lufta nuk është gjendje psiqike, por shpallet sipas parashikimeve ligjore. Shqipëria nuk ka shpallur ligjërisht gjendjen e luftës dhe çmimet e karburanteve, energjisë elektrike, taksat e larta, janë të ndikuara vetëm prej vendimmarrjeve të Edi Ramës në krye të qeverisë.

Qytetarët në Maqedoninë e Veriut, vend i cili nuk prodhon asnjë fuçi naftë, e marrin naftën më lirë dhe cilësisht më të mirë se qytetarët tanë. Nafta që marrin qytetarët e Kosovës importohet në Durrës, transportohet deri atje dhe në pompa është më e lirë se nafta që marrin qytetarët tanë.

Kaq duhet të mjaftojë për të kuptuar cili është ndikues për shtrenjtimin aktual të karburanteve, produkte jetike që ndikojnë ekonominë e çdo familje dhe biznesi në vend.

Ndryshe nga vendet e tjera të Evropës që vuajnë për burime të prodhimit të energjisë, Shqipëria është e pasur në nëntokën e saj me naftë, e bekuar me burime hidrike për prodhim energjie, me diell përgjatë gjithë vitit. Përmes një qeverisje të kujdesshme në menaxhimin e tyre, shqiptarët energjinë elektrike, naftën dhe nënproduktet e saj do duhet t’i merrnin gjithmonë me kosto shumë herë më të përballueshme.

Mos ja hani gënjeshtrat por kërkojini të mbajë përgjegjësi! Sepse, një njeri që edhe plehrat i shikon si mjet për t’u pasuruar, siç tregoi afera e inceneratorëve, për të cilin presim SPAK të godasë fortë e lartë, në çdo moment të ushtrimit të funksionit njerëzit i konsideron miza dhe xhepin e vet më të rëndësishëm se ekonomia e familjeve shqiptare.