Moti sot/ Vranësira në të gjithë vendin gjatë ditës, por nuk ka shi. Ulen ndjeshëm temperaturat

Deri në orët e mesditës dhe pasdites vendi ynë mbetet nën dominimin e motit të vranët i cili do të sjelli reshje në zonat Qendror dhe Jugore, por në Veri të Shqipërisë do të jenë reshjet në sasi më të pakta.





Ndërsa orët e mbrëmjes dhe në vijim sjelli përmirësim gradual të kushteve të motit duke bërë që në orët e vona të natës pjesa me e madhe e vendit të jetë me kthjellime dhe kalime vranësirash.

Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -5°C deri në 10°C.

Era do të fryjë mesatare dhe fortë me shpejtësi mbi 50 km/h nga drejtimi Verilindor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim mbi 4 ballë.

Rajoni dhe Europa

Brigjet e Egjeut dhe detit të Zi do të jenë në ndikimin e kushteve të paqëndrueshme atmosferike duke bërë që të kemi prezencë të reshjeve, Ku herë pas here do të ketë edhe mini stuhi ere.

Po ashtu mbetet gadishulli Iberik me vranësira dhe reshje shiu. Por reshje dëbore pritet të kenë vendet Nordike.

Ndërsa Europa Lindore dhe Qendrore do të paraqiten në mbizotërimin e kthjellimeve dhe vranësirave kalimtare.