“Nuk duhet të shkojmë në takime me Versaçe”- Fran Frrokaj: Nuk ka çudi, në zgjedhje të pjesshme fiton partia në pushtet

Ish-kryetari i bashkisë së Lezhës, Fran Frrokaj ka deklaruar në mbledhjen e Kolegjit të Kryetarëve në PD, se nuk është çudi që zgjedhjet e pjesshëm të fitohen nga partia në pushtet.





“Nga 6 zona 5 ishin të majta. S’ka çudi. Në zgjedhje të pjesshme fiton partia në pushtet. Por e drejtë ajo që tha Saraçi, nuk duhet të shkojnë atje me Versaçe…”, është shprehur Frrokaj.

Koha tregoi se Berisha nuk kishte ikur kurrë, këtë e tregon edhe lista e deputetëve. Ai është non grata jo non-Basha. Te kam kërkuar qe te mos e fusje ne liste ne 2017, mire bere qe nuk me dëgjove. Por plaku nuk është ne gjak me ne, është me Amerikën. Turpi i tij qe flet me atë gjuhe. Jemi parti euroatlantike, nuk bëjmë dot pa SHBA. Mediat janë ne sulm anti Basha, anti PD, anti demokraci.

Mos e mendo dorëheqjen. Eshte vendimi i fundit që duhet të mendosh. Harroje dorëheqjen, nuk është zgjidhje. Kapiteni ikën i fundit, jemi në një anije”