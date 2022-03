Sali Berisha nën hetim nga SPAK/ Publikohet komunikimi mes Arben Krajës dhe Taulant Ballës

Pak ditë më parë, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, i dërgoi një letër kreut të SPAK, Arben Kraja, në të cilën i kërkoi se në ç’fazë janë hetimet për kallëzimin që ai ka bërë për ish-kryeministrin Sali Berisha, ish-ministrin Arben Imami, vajzën e ish-kryeministrit dhe bashkëshortit të saj. Sot është publikuar përgjigjia që kreu i SPAK, Arben Kraja ka dhënë për çështjen në fjalë, ku pranohet se ky procedim është në fazën e hetimit.





Dosja e për të cilën ka kërkuar informacion Taulant Balla lidhet me shitjen e ish-kompleksit “Partizani” ku është ndërtuar një kompleks pallatesh. Kallëzimi penal është bërë për shtetasit: Sali Berisha, Arben Imami, Jamarbër Malltezi, drejtues të Ushtrisë, etj.

“Në përgjigje të kërkesës tuaj, dërguar me shkresën Nr.800, date 18.02.2022, në lidhje me kallzimin e depozituar pranë Prokurorisë së Posacme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ju informojmë se: Pas verifikimeve të kryera, në regjistrin e njoftimit të veprave penale të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar rezulton që, më datë 01.12.2020, është regjistruar

procedimi penal Nr.287, për vepren penale të parashikuar nga neni 287 i K.Penal, pa emra të regjistruar. Ky procedim është në fazën e hetimit” shkruan Kraja në përgjigjen e tij. (dokumenti më poshtë)

Kreu Grupit parlamentar Socialist Taulant Balla e dorëzoi kallëzimin penal në SPAK në nëntor të vitit 2020. Në qendër të padisë ishte privatizimi i kompleksit Partizani e denoncuar vite më parë nga socialistët, si një aferë korruptive e qeverisë Berisha.

Të kallëzuarit janë ish kryeministri Sali Berisha, ish ministri mbrojtjes Arben Imami, anëtarë të tjerë të qeverisë Berisha, përfshi Jamarbër Malltezi dhëndrin e Sali Berishës, përfitues direkt i kësaj prone si dhe drejtues të shtabit të ushtrisë shqiptare bashkë me administratorët dhe aksionerët e dy kompanive ndërtuese në atë kompleks. Taulant Balla shpjegon përse tani ky kallëzim në SPAK.

Sipas socialistëve, dhëndri i Berishës, Jamarbër Malltezi rezultonte pronar i më shumë se 35% të kompleksit prej 17 kullash të ndërtuara në truallin e ish-kompleksit Partizani.

Në një pjesë të kallëzimit, thuhej:

“Gjatë kohës që vijon procedura e privatizimit nga organet publike Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Ekonomisë dhe Agjencia e Trajtimit të Pronave, konstatohet se i kallëzuari Jamarbër Malltezi jo vetëm që bëhet përfaqësues ligjor për të gjithë ish pronarët pronarët, por bëhet edhe garantues i marrëdhënies finale të përfitimit të të gjithë sipërfaqes si dhe të qëllimit të realizimit të veprës. Fakt i cili provohet me detyrimin e të gjithë ish pronarëve që ti japin këtij të fundit jo më pak se 5% të vlerës së kthyer duke provuar kështu garancinë 100% Jamarbër Malltezi ka për përfitimin e kësaj sipërfaqe”.

Kur bëri padinë në prokurori, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla u shpreh: “Një pronë me rreth 10.000 m2, mu në qendër të Tiranës në vitin 2008 e prapa është privatizuar me një vlerë prej 100.000 dollarë. Nëse çdo qytetar shqiptarë do ta vlerësonte është një pronë me 10.000 m2 duke ndërtuar 17 kulla me një vlerë 21 milion euro kjo është blere më pak se vlera e një garzonjere të shitur në atë zonë”.