“Si dështoi Putin për të marrë Kievin për dy ditë”, CIA: Java e ardhshme do të jetë…

Drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës zbuloi të martën se Vladimir Putin planifikoi të merrte kryeqytetin ukrainas Kiev brenda dy ditësh nga fillimi i pushtimit të tij mes paralajmërimeve se një president i frustruar rus mund të përshkallëzonte sulmet ndaj civilëve. Kolona kryesore e ushtrisë ruse ka mbetur e bllokuar jashtë Kievit për ditë të tëra mes raporteve për moralin e dobët, mungesën e furnizimeve dhe problemet teknike. Duke dhënë dëshmi para Kongresit, drejtori i CIA-s, Bill Burns, tha se Putini ishte i zemëruar dhe i frustruar.





Putini e kishte nënvlerësuar aftësinë luftarake të Ukrainës dhe reagimin global. “Në vend që të pushtonin Kievin brenda dy ditëve të para të fushatës, që ishte edhe plani i tij, pas gati dy javësh ata ende nuk kanë qenë në gjendje të rrethojnë plotësisht qytetin”, tha Burns, duke zbuluar për herë të parë se çfarë dijeni ka SHBA për planin e rusëve.

Edhe pse forcat ruse kanë bërë përparime të konsiderueshme në jug të vendit, ato kanë ngecur në pjesë të tjera të Ukrainës.

Ushtarët e kapur janë ankuar për mungesë të ushqimit, karburantit dhe planit të përgjithshëm të betejës.

Dhe komiteti dëgjoi se vlerësimet e fundit të inteligjencës amerikane sugjerojnë se 2000-4000 ushtarë rusë janë vrarë që nga fillimi i pushtimit.

Ndërkohë, trupat ruse kanë rrethuar qytetet, duke ndërprerë ushqimin, ujin dhe energjinë elektrike. Nëse s’do të kishte asnjë pengesë për Putinin, Burns tha se rezultati kishte të ngjarë të ishte një konflikt i rëndë me pasoja të tmerrshme për civilët. “Unë mendoj se Putini është i zemëruar dhe i frustruar tani,” tha Burns.

“Ai ka të ngjarë të dyfishojë dhe të përpiqet të rrëzojë ushtrinë ukrainase pa marrë parasysh viktimat civile”. “Por sfida me të cilën ai përballet – dhe kjo është pyetja më e madhe që është varur mbi analizën tonë për muaj të tërë – … ai nuk ka një përfundim të qëndrueshëm politik përballë asaj që do të vazhdojë të jetë rezistencë e ashpër nga ukrainasit..’ Ai shtoi se agjencitë e inteligjencës amerikane po ndanin informacione me Ukrainën çdo ditë. Por ai tha se analistët e CIA-s thanë se ata aktualisht nuk mund të shihnin se si Putini mund të përmbushte qëllimin e tij për të kapur Kievin dhe për të instaluar një regjim kukull.

Në vend të kësaj, ai parashikoi një ‘javë të shëmtuar të ardhshme’. Një ditë më parë, një zyrtar i Pentagonit tha se Putini kishte dërguar tani të gjitha trupat e tij pushtuese – të vlerësuara në më shumë se 150,000 të grumbulluar rreth kufirit – në Ukrainë. Rusia nuk po lëvizte forcat nga diku tjetër në sulm, por në vend të kësaj po kërkonte të regjistronte luftëtarë të huaj, tha ai.