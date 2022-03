“Sillen sikur më ka çuar nona me la gojën”/ Sekretari i PD thirrje Bashës: Kërkoju llogari të deleguarve! Po nuk e bëre, hap krahun

Prej me shumë se 4 orësh vijon mbledhja e Kolegjit të Kryetarëve të PD e cila është shoqëruar me debate të forta. Taulant Zeneli, Sekretari për kordinimin elektoral ka bërë po ashtu përgjegjës të deleguarit për humbjen e 6 marsit.





Sipas tij mungesa e tyre në rrethe, i është faturuar Bashës .

Taulant Zeneli, Sekretari për kordinimin elektoral: “Me ka cu nona me la gojen” keshtu sillen te deleguarit nga qendra kur shkojne ne baze. Disa duken sikur jane ne pushtet, jo ne opozite. Na duhet pune e përditshme, me plane konkrete, këtu duhet te filloj puna nga drejtuesit e lart te PD, drejtuesit e politik dhe deputetet. Nuk mund te rrine ne Seli, sa per t’u dukur para jush. Mungesa e tyre ne rrethe, ju eshte faturuar ju. Shkojne ne fushate sa per nje foto ne Facebook. Duhet te ngremë zërin, kërkesë llogarie, Po nuk e bërë hap krahun, se kemi plot burime njerëzor.