Skenari që pritet të ndodhë/ Vladimir Putin përballë një muri, është gati për të sulmuar!

Vladimir Putin ka bërë atë që mund të përshkruhet si gabimi më i keq gjeopolitik i shekullit të 21-të. Presidenti rus mendoi se mund të hynte në Ukrainë dhe vendi thjesht do të shembet ose do t’i mirëpresë rusët si çlirimtarë.





Tani për tani, Rusia pretendon se do të kënaqet me konsolidimin e territoreve që ka dhe do të përpiqet të shohë nëse Ukraina do të bëjë një marrëveshje.

Thelbi i saj është se Rusia njihet si zot suprem i Krimesë dhe Donbasit, dhe Ukraina është çarmatosur dhe nuk ka asnjë shans për t’u bashkuar me Bashkimin Evropian ose NATO.

Ideja se Putini e ka seriozisht këtë marrëzi që Ukraina të heqë dorë zyrtarisht nga Donbasi dhe Krimea dhe nuk do të anëtarësohet në NATO është qesharake.

Ai e di se këto terma janë të papranueshme dhe i ofron ato vetëm për të mbajtur pamjen e racionalitetit. Edhe nëse Ukraina do të ishte e gatshme ta pranonte këtë, Putini do t’i ndryshonte kushtet.

Por duhet të jemi të qartë: Nuk ka asnjë shans në ferr që Ukraina do ta pranojë këtë. A do t’i ishte dorëzuar Winston Churchill Hitlerit në tetor 1940? A do ta kishte gëlltitur vërtetë një marrëveshje e tillë populli britanik, i cili vështron tiraninë naziste?

Jo, dhe mund të vini bast se Churchill-i ynë i sotëm ukrainas po, nuk do të pajtohet kurrë me një marrëveshje të tillë. As nuk e shoh Perëndimin apo NATO-n duke e shtyrë atë për ta marrë atë.

Ndërsa Zelensky mund të mos e pëlqejë faktin që NATO nuk do të zbatojë një zonë ndalim-fluturimi ose do të përfshihet më drejtpërdrejt, Uashingtoni, Kievi dhe Brukseli pajtohen të gjithë se Rusia e Putinit nuk është në gjendje të diktojë asnjë kusht, pasi forcat e saj kanë performuar dobët për tani.

Në fakt, ata madje mund të hamendësojnë se madje mund ta bëjnë Rusinë të tërhiqet nëse bëjnë presion të mjaftueshëm ndaj Moskës.

Koha për bomba

Pra, çfarë do të thotë kjo për strategjinë e Rusisë? Çfarë do të bëjë Putin, duke e ditur se një zgjidhje e negociuar sipas kushteve të tij është e pamundur për Ukraina apo Perëndimin të pranohet?

Bombardoni Ukrainën në Epokën e Gurit.

Arsyeja është e thjeshtë. Ekonomia e Putinit do të tkurret 35% vetëm këtë vit dhe këmbimet e tij valutore janë të pavlefshme si një mburojë për të shpëtuar rublën ruse.

Duke folur kolektivisht, kjo do të thotë se lufta e Putinit në Ukrainë tashmë i ka kushtuar vendit të tij të paktën 1 trilion dollarë në letër.

Putini duhet t’i tregojë popullit rus se ai të paktën shënoi diçka për sasi kaq të mëdha gjaku dhe thesari – dhe kjo do të thotë se forcat e tij ajrore së shpejti do të shkojnë në qiell.

Kjo do të thotë se ushtritë e tij së shpejti do të bombardojnë qytetet e Ukrainës derisa ato të jenë asgjë më shumë se një zjarr i bombarduar.

Mendoni se imazhet në TV dhe mediat sociale janë të tmerrshme tani? Oh, nuk keni parë asgjë akoma.

Putini e ka bërë këtë në disa raste. Ai e fshiu Groznin nga harta në vitet 1999-2000, duke vrarë mijëra në këtë proces.

Më pas, ai e ktheu Gjeorgjinë në një shtet të ri në vitin 2008, duke përdorur çfarëdo pajisjeje ushtarake që donte për të arritur qëllimet e tij.

Jehona e Sirisë

Por ndërhyrja e tij e fundit në Siri meriton vëmendje të veçantë. Atje, Putini tregoi se çfarë mund të bëjnë miliarda dollarë të ardhura nga nafta nëse i investoni ato në ushtrinë tuaj.

Ndërsa nuk ishte aq i avancuar sa Forcat Ajrore të SHBA-së dhe nuk kishte saktësi, gjatë katër viteve, Rusia fshiu pjesë të mëdha të zonave metropolitane të Sirisë, duke fituar fjalë për fjalë luftën civile të Sirisë nga qielli.

A e keni vënë re se si Putini i ka kthyer refugjatët në armë në Ukrainë? Ai e mësoi atë mashtrim në Siri.

Dhe këtu gjërat bëhen të shëmtuara. Putini tregoi një zell të veçantë në Siri për bombardimin e shkollave, spitaleve, qendrave të trajtimit të ujërave të zeza, rrugëve, urave çdo gjë ku ai mund t’i bënte të pafajshmit të vuanin.

Ne tashmë kemi filluar ta shohim këtë të ndodhë në Ukrainë dhe kam frikë se është vetëm fillimi, pasi Putini shpreson se mund ta bindë Ukrainën të pranojë paqen sipas kushteve të tij.

Por siç e dëshmon historia gjithmonë, armatizimi i gjenocidit vjen me çmimin më të lartë.

Ndërsa Putini ushtron gjithnjë e më shumë presion, duke e kthyer Ukrainën në një varrezë përafërsisht me madhësinë e Teksasit, ai do të përballet me presion në rritje sa herë që hedh një tjetër bombë, kryen një tjetër krim lufte ose bomba me vakum një lagje tjetër.

Putini po luan bixhoz se mund të ngrejë aksionet më shpejt se NATO-ja dhe Ukraina dhe të detyrojë një zgjidhje. Ndjenja ime është se strategjia e tij vetëm do të dështojë, duke e vënë Putinin në një pozitë edhe më të keqe.

Në atë pikë, nuk dihet se çfarë do të bëjë Vlad më pas. Por ju mund të mbështeteni në të paktën një gjë: Ai do të sulmojë Perëndimin për dështimet e tij në Ukrainë.

Çfarë ndodh kur një diktator i armatosur bërthamor me aftësinë për të shkatërruar qytetërimin fjalë për fjalë në 30 minuta kthehet në një cep nga ai nuk sheh një rrugëdalje? Lutuni Zotit që nuk duhet ta zbulojmë. (Harry J. Kazianis – nypost.com)