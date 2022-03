Video prekëse/ Një ushtar ukrainas ‘bën postobllok’ në rrugë për t’i propozuar për martesë partneres së tij!

Një video emocionuese e cila është bërë virale në rrjetet sociale, mund të shihni se si një ushtar ukrainas i bën një surprizë partneres së tij duke i propozuar në gjunjë.





Për fat të mirë, jo të gjitha imazhet që na vijnë nga Ukraina janë të trishtueshme dhe të pashpresë. Ka edhe video që na tregojnë një lloj tjetër realiteti për të mbajtur shpresë në të ardhmen.

Në këtë video mund të shihni se si një komandë e ushtarëve ukrainas ka ndaluar një makinë me disa persona të cileve iu bëjnë kontrroll me duart lartë duke krijuar një skenë e cila dukej shumë reale.

Në atë moment, befas, njëri nga protagonistët kthehet dhe kupton se ushtari që po bën kontrollin është partneri i saj i cili i ulet në gjunjë me një buqetë me lule dhe një unazë, ndërsa të gjithë të pranishmit brohorasin dhefilmojnë momentin në të cilin ai pyet: “A do të martohesh me mua?”.

Më pas Vitali Klichkó, ​​kryebashkiaku i kryeqytetit, i cili vizitoi zonën atë ditë, uroi dhe uroi çiftin.