“Zgjedhjet ishin kurth” Kryetari i PD-së në Kurbin: Basha nuk ka pse jep dorëheqjen

Kryetari i Partisë Demokratike në Kurbin nuk ka preferuar të qëndrojë në radhën e deputetëve të cilët kërkojnë dorëheqjen e Lulzim Bashës. Sipas Behar Haxhisë, Lulzim Basha nuk duhet të japë dorëheqjen, madje as nuk duhet të marrë vendime me deputetët për aq kohë sa janë në pozicionet e tyre me vullnetin e tij. Sa i përket zgjedhjeve, Haxhia shton se zgjedhjet ishin kurth dhe se nuk duhej të kishin hyrë.