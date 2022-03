2 javë nga nisja e pushtimit rus në Ukrainë/ Vendoset armëpushimi mes palëve, Polonia i ofron NATO-s avionët e saj luftarakë. SHBA dhe Britania e Madhe ndalojnë importin e naftës ruse

Pushtimi rus në Ukrainë ka hyrë në ditën e tij të 14-të, teksa lufta vijon në të gjitha frontet, ndërsa palët duket se asnjëra nuk ka ndërmend të heqë dorë nga kërkesat e saj, por ato që dëmtohen janë pikërisht qytetarët e pafajshëm ukrainas dhe ushtarët në vijën e parë të luftës.





Por, çfarë ka ndodhur në 24 orët e fundit në territorin e pushtuar ukrainas?

Kievi nuk heq dorë nga mbrojtja, e ndërsa Moska ka shtuar kërcënimet deri në realizimin e kërkesave të tyre që janë të qarta: për të anuluar pushtimin, kërkon që Ukraina të ndryshojë Kushtetutën e saj për të garantuar se nuk do të bashkohet me NATO-n dhe BE-në.

SHBA dhe Britania e Madhe kanë vendosur sot të ndalojnë importin e naftës ruse. Presidenti Amerikan, Joe Biden ka konfirmuar ndalim të plotë për importet ruse të naftës, gazit dhe qymyrit.

Në një deklaratë për mediat, Biden tha se kjo masë u mor për t’i dhënë një goditje të fuqishme udhëheqjes së Putin.

Nga ana tjetër, kryeministri britanik, Boris Johnson tha se Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar do të heqë gradualisht naftën dhe produktet e naftës ruse deri në fund të vitit 2022.

Ndërkohë, Banka Botërore miratoi një financim emergjent prej 723 milionë dollarësh, për të ndihmuar Qeverinë e Ukrainës që të paguajë pagat dhe pensionet e sektorit publik.

Presidenti Zelensky: Jam i gatshëm të bisedoj për statusin e republikave në zonën e Donbasin dhe procesin e anëtarësimit në NATO!

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky me një video-lidhje të transmetuar për deputetët nga Dhoma e Përbashkët Britanike tha se populli i Ukrainës do i rezistojë ‘pushtimit nazist’ njësoj si Europa në të kaluarën. Ai tha se Ukraina do të luftojë deri në fund.

Zelensky ka folur për të hapur dialogun. Madje sipas asaj që shkruan ‘Corriere’ ai ka thënë se është i gatshëm të bisedojë për statusin e republikave në zonën e Donbasin si edhe procesin e anëtarësimit në NATO.

Një këshilltar i Presidentit Zelensky ka thënë më pas se Ukraina po mendon për ta vënë në diskutim hyrjen e saj në NATO. Kievi dëshiron të vendosë në tryezë një sërë garancish sigurie. Kështu raporton agjencia ruse e lajmeve Novosti. Kjo do të ishte një shenjë e mëtejshme e hapjes për kompromis.

Pas dy dështimesh, Rusia shpall një tjetër armëpushim për civilët që të largohen nga qytetet ukrainase:

Rusia ka rënë dakord për vendosjen e një tjetër armëpushimi në Ukrainë për të mundësuar evakuimin e civilëve nga qytetet.

Korridoret humanitare do të krijohen përsëri për Kiev, Chernihev, Sumy, Kharkiv dhe Mariupol në orën 10:00 me kohën lokale [07:00 GMT].

Kjo është hera e tretë që Moska shpall një armëpushim, shumica e të cilave kanë dështuar.

Dje, zyrtarët ukrainas thanë se arritën të evakuonin 5000 njerëz nga Sumy, evakuimi i parë i suksesshëm masiv.

Megjithatë, një përpjekje e ngjashme për ata në Chernihiv dështoi sepse Rusia vazhdoi të bombardonte rrugën e daljes, pretendoi Ukraina.

Polonia e gatshme t’i japë SHBA-së gjithë flotën e avionëve MIG-29, reagon Biden: Putin nuk do të fitojë!

Polonia ka shprehur gatishmërinë e saj për të dorëzuar gjithë flotën e saj të avionëve MIG-29 në SHBA, përderisa përpjekjet e Washingtonit vazhdojnë për t’i siguruar Ukrainës avionë luftarakë në luftën e saj me Rusinë.

Ministria e Punëve të Jashtme e Polonisë njoftoi se Varshava është gati të vendosë, menjëherë dhe pa pagesë, të gjithë avionët e saj MIG-29 në bazën ajrore Ramstein dhe t’i vendosë në dispozicion të qeverisë së SHBA-së.

Duke u bërë thirrje aleatëve të tjerë të NATO-s që posedojnë avionë MIG-29 të veprojnë në të njëjtën mënyrë, ministria polake po ashtu i kërkoi SHBA-së të sigurojë avionë të përdorur me aftësi operacionale përkatëse.

“Polonia është e gatshme të vendosë menjëherë kushtet e blerjes së avionëve”, thuhet më tej.

Ndërkohë, zëdhënësi i Pentagonit, John Kirby, në një deklaratë për mediat është shprehur se dërgimi i avionëve që nisen nga një bazë e SHBA dhe NATO-s në Gjermani drejt një vendi që është në luftë është shqetësuese për aleancën.

“Nuk besojmë se propozimi i Polonisë është i qëndrueshëm”, shtoi Kirby.

Nga ana tjetër, Presidenti amerikan Joe Biden është shprehur se Putin do të humbasë në këtë luftë.

“Kjo duhet të jetë e qartë: Ukraina nuk do të jetë kurrë një fitore për Putinin. Putini mund të jetë në gjendje të marrë një qytet, por ai kurrë nuk do të jetë në gjendje të pushtojë vendin”, shkruan Joe Biden.

Mirëpo inteligjenca amerikane thotë se Putin nuk do të ndalet, pasi sipas tyre kjo është një luftë që ai nuk e përballon dot.

“Ne vlerësojmë se Putini ndihet i pikëlluar që Perëndimi nuk i jep atij respektin e duhur dhe e percepton këtë si një luftë që nuk mund ta lejojë ta humbasë,” tha drejtori i Inteligjencës Kombëtare Avril Haines në një seancë dëgjimore në Kongres.

Shefat e CIA-s amerikane ngrenë alarmin: Putin mund të përshkallëzojë konfliktin në Ukrainë pa u shqetësuar për viktimat civile!

Inteligjenca amerikane beson se presidenti rus Vladimir Putin e sheh konfliktin në Ukrainë si një “luftë që ai nuk mund ta humbasë”, duke sugjeruar se ai ka të ngjarë të përshkallëzojë konfliktin pa ndonjë shqetësim për numrin e civilëve të vrarë.

Drejtori i Inteligjencës Kombëtare Avril Haines tha në një seancë dëgjimore të Kongresit se inteligjenca amerikane vlerëson se Putini nuk ka gjasa të frenohet nga pengesat me të cilat ushtria ruse është përballur në Ukrainë, duke sugjeruar se ai po dyfishon fushatën e tij për të mbajtur Ukrainën larg nga anëtarësimi në NATO.

Drejtori i CIA-s, William Burns tha se Putini kishte nisur pushtimin “i vendosur për të dominuar dhe kontrolluar Ukrainën” bazuar në një sërë supozimesh se konflikti do të ishte i suksesshëm.

Britania e Madhe: Çdo avion rus që hyn në hapësirën tonë do jetë vepër penale ndaj Vladimir Putinit!

Britania e Madhe ka deklaruar se do ta cilësojë si vepër penale çdo ndërhyrje të avionëve rusë në hapësirën e saj ajrore.

Sekretari i Transportit në Mbretërinë e Bashkuar, Grant Shapps përmes një letre drejtuar “të gjitha aeroporteve dhe fushave ajrore në Mbretërinë e Bashkuar”, ka kërkuar nga kontrollorët e trafikut ajror që “të mos ofrojnë akses të asnjë avioni kur ata kanë arsye të besojnë se është avion rus”.

Sipas tij, çdo lloj hyrje e avionëve rusë do të konsiderohet si vepër penale. Shapps vuri në dukje se Perëndimi do të mbysë çdolloj lëvizje të miqve të Vladimir Putinit për t’i dhënë atij oksigjen teksa shumë njerëz të pafajshëm po vdesin.

“Do ta cilësoj vepër penale çdo avion rus që prek hapësirën tonë ajrore. Ne do të mbysim çdolloj lëvizje të miqve të Putinit për t’i dhënë oksigjen ndërsa mijëra njerëz pafajshëm po vdesin”, shkroi Shapps në Twitter.

Zonja e parë e Ukrainës: Putin kërcënon të nisë një luftë bërthamore, askush s’është i sigurt!

Zonja e parë e Ukrainës, Olena Zelensky, ka publikuar një letër të hapur në faqen e saj zyrtare në Facebook, ku tregon mbi atë çka ka ndodhur këto dy javët e fundit në vendin e saj, pasi trupat ruse nisën sulmin.

“Pavarësisht garancive nga organet propagandistike të mbështetura nga Kremlini, të cilët e quajnë këtë një ‘operacion special’, në fakt ka të bëjë me vrasje masive të civilëve ukrainas”, tha Zelensky.

Në letrën e gjatë ajo shtoi:

“Ndoshta më e tmerrshmja dhe më shkatërruese e këtij pushtimi janë viktimat mes fëmijëve. 8-vjeçarja Alice që vdiq në rrugët e Okhtyrka-s ndërsa gjyshi i saj u përpoq ta mbronte. Apo Polina nga Kievi, e cila vdiq gjatë granatimeve bashkë me prindërit e saj. 14-vjeçari Arseniy u godit në kokë nga rrënojat dhe nuk mundi të shpëtohej sepse një ambulancë nuk t’i vinte në ndihmë në kohë, për shkak të sulmeve intensive. I porsalinduri i parë i luftës pa tavanin e betonit të bodrumit, fryma e parë e tij ishte ajri i acartë i nëntokës. Në këtë pikë, janë disa dhjetëra fëmijë që kurrë nuk kanë njohin paqen në jetën e tyre”, ka shkruar ajo.

Zonja e parë e Ukrainës u ndal edhe tek sfidat për marrjen e kujdesit shëndetësor këto ditë. Ajo tha se presidenti rus Vladimir Putin e ka nënvlerësuar rezistencën e ukrainasve.

“Teksa propagandistët e Kremlinit mburreshin se ukrainasit do t’i mirëprisnin me lule si shpëtimtarë, ata janë sulmuar me kokteje molotov” shkroi ajo.

Zelensky gjithashtu falënderoi njerëzit nga e gjithë bota për mbështetjen e vendit të saj, ndërsa bëri thirrje për mbylljen e hapësirës ajrore mbi Ukrainë.